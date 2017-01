El fotoperiodista deJosep M. Montaner capta, a través d'un time-lapse, com la plaça Major de Vic s'omple per la cavalcada de Reis d'Orient. En pocs moments, més de 15.000 persones es concentren al centre de la capital d'Osona per rebre a Ses Majestats. A més dels focus i el famós arbre del mig, milers de nens han il·luminat amb el fanalet als tres Reis: Melcior, Gaspar i Baltasar.

