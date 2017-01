Molt malament hauria d'anar la cosa pq aquest meneo de Sala Martín a Bernardos i la seva pataleta posterior no estigui al Top Beef de 2017 pic.twitter.com/ezqZ2hfYgU — Joan Ortega (@Joan_Ortega) 5 de gener de 2017

Molt malament hauria d'anar la cosa pq aquest meneo de Sala Martín a Bernardos i la seva pataleta posterior no estigui al Top Beef de 2017 pic.twitter.com/ezqZ2hfYgU — Joan Ortega (@Joan_Ortega) 5 de gener de 2017

Xavier Sala-i-Martín i Gonzalo Bernardos es van enganxar a Twitter aquest dijous a la nit. La polèmica la va encendre el professor d'economia de la Universitat de Barcelona en preguntar-li al docent de la Universitat de Columbia per què feia un tuit en castellà, insinuant que "buscava" una subvenció o aparèixer en algun programa de televisió. Sala-i-Martín no va trigar a contestar-li amb tres contundents tuits: "S'ha de ser molt curt o molt egomaníac per pensar que tots tenim el teu objectiu: sortir a la tele a Espanya. Segon, els independentistes som multilingües i ens sentim orgullosos de parlar moltes llengües i de parlar-les bé. A més molts dels meus followers són d'Amèrica. Tens algun problema que parli castellà o també o prohibeix la teva constitució?". La resposta no va agradar Gonzalo Bernardos, que després de titllar de "maleducat" l'economista el va bloquejar a Twitter.

