*** Recepta del Taller de Ratafia projecte Recossira de la Fundació Casanovas-Sansa de Sort



Per a uns 4 litres:

-4 litres d'anís dolç, sec o barrejat, al gust de cadascú. Mola gent la fa amb anís dolç, però sempre s'hi pot afegir sucre. Abans se solia fer amb aiguardent, però és necessari rebaixar-lo

-4 nous tendres. N'hi ha que en posen més o menys; donen a la ratafia el gustet amargant i el color fosc. Es parteixen per la meitat o quarts



Llista d'herbes més freqüents:

- Timonets-Farigola; Til·la; Menta; Marialluïsa; Camamilla; Romaní; Tarongina; Hisop; Espígol; Sajolida; Serverola, Agrimònia o Herba de la Sang; Sàlvia; Berbena; Orenga; Marduix; Camamilla borda; Fonoll; Anís o Matafaluga; Botxes de Sant Joan.



A aquesta llista n'hi ha que hi afegeixen herbes d'ús menys freqüent:

-Nepta; Alfàbrega; Comí de Prat; Pericó; Flor de Saüc; Ginebrons; Te de rcA; Pètals de rosa Ruda; Fulles de Noguer.



Es posa una branca fresca de cada dins del recipient de l'alcohol. Si estan una mica emmusteïdes, o seques, no importa.



Espècies i altres:

-Nou moscada (mitja) en pols; clau (dos); Canyella (una branca) o en pols; Pela de llimona (un bocí); Cafè en gran (un grapat), o líquid (un got), o els dos, o en pols; Cireres (punxades); Pela de taronja (un bocí); Sucre al gust (es pot posar a l'inici o afegir després, quan la ratafia ja estigui feta).



*** Recepta de Maria Vigatà (Arcalís. Pallars Sobirà)



- 3 nous per litre d'anís.

- 100 grams menta verda; 100 grams de marialluïsa; 100 grams de tarongina; 100 grams de farigola; 50 grams de ginebrons secs; 50 grams de camamilla verda; 100 grams d'espígol; 200 grams de sajolida; 100 grams de til·la; 50 grams de sàlvia; 25 grams d'alfàbrega; 2 clavells; anís en pols; pela de llimona; pela de taronja; una branca de canella; 50 grams cafè natural; nous moscada; 20 grams de clau



*** Ratafia Licors Portet (La Pobla de Segur. Pallars Jussà)



- Nous verdes amb la pell i tot: macerades

- Nou moscada: macerada



I pel que fa al destil·lat tradicional de la família Portet: clau, canyella, anís estrellat, cardamon, farigola, romaní, maria lluïsa, menta, tarongina, hisop, berbena, flor d’àrnica, angèlica, poliol,...

I, com diu, Àngel Portet: "I unes quantes més....".