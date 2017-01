Els jocs d’equilibri són una categoria força coneguda dins dels jocs de taula, especialment pel més conegut de tots, el Jenga . Fins i tot, l’any 2002, el guardó Spiel des Jahres es va atorgar a un joc d’equilibri, el Villa Paletti . En aquest tipus de jocs, ens acostumem a trobar amb un grapat de peces que cal anar apilant sense que caiguin, o fins i tot, treure’n algunes per tornar-les a apilar fent una estructura cada cop més alta i inestable. Super Rhino! és el superheroi de la nostra ciutat. Lluita contra el mal, però per tal de vigilar els carrers cal que ho faci des de dalt dels edificis; i com que no vola ha d’escalar-los. I per fer això necessitarà la nostra ajuda.D’un en un, haureu de anar fent créixer l’edifici pel qual escalarà Super Rhino!, però vigilant molt que l’edifici no trontolli i s’esfondri. Només caldrà que el feu pujar un pis; primer posareu les parets i després el sostre. Si aconseguiu que l’edifici aguanti, tan sols haureu d’esperar que no tinguin la mateixa sort els altres jugadors, perquè sinó quan us torni a tocar a vosaltres, el pis serà més alt i més tremolós.Per acabar-ho d’arreglar, podeu complicar-li una mica la feina als altre jugadors fent que hagin de canviar de planta a Super Rhino!, que com a bon rinoceront pesa lo seu. O fer que canviï l’ordre de joc, o que el següent jugador no jugui... Si aconseguiu afegir 5 pisos a l’edifici haureu guanyat i us transformareu en l’ajudant de Super Rhino!.En la majoria de jocs d’equilibri ens trobem amb peces de fusta que s’han de col·locar amb molta cura. La virtut de Super Rhino! és que és un petit joc que no té fusta, sinó cartes. I és amb aquestes que construirem l’edifici per on escalarà Super Rhino!. Automàticament ens vindrà al cap la imatge de les típiques torres de cartes. Però com que es tracta d’un joc per nens, han aconseguit crear un sistema de construcció que no cal tenir el pols ferm que requereixen aquestes construccions més clàssiques. Les cartes que fan de parets es dobleguen i donen una resistència prou ferma a l’edifici per permetre que els nens (i els no tant nens) puguin gaudir del joc sense la preocupació constant de mesurar mil·limètricament com es recolzen les cartes entre elles.I, què carai! Si a Super Rhino! la gràcia no és que fem un edifici molt alt, la gràcia és que a algú li caigui! I si no, ja veureu com a partir de la segona partida us entraran unes ganes boges de gravar l’esfondrament de l’edifici a mida que va pujant pisos.