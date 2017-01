Un any més, el calendari "festivaler" de Catalunya torna a florir amb reclams, noms, il·lusions, artistes i la promesa del millor ambient possible en cada esdeveniment programat. Al llarg del 2017 podrem gaudir d'una oferta de festivals musicals que no té escapatòria i que és per a tots els gustos i dèries possibles. Aquí pots consultar els deu esdeveniments imperdibles.Sense embuts, amb la música com a vehicle de cultura, tal i com ha estat al llarg de les darreres dues dècades. La 22a edició del Barnasants serà "més feminista" i tindrà més de 110 concerts que gravitaran a partir dels tres eixos "fonamentals" per entendre el festival. Per primera vegada, es comptarà amb una inauguració col·lectiva, protagonitzada per Montse Castellà, Meritxell Gener, Ivette Nadal i Sílvia Comes, les Kol·lontai, amb l'espectacle Cançons violetes.El festival de folk arriba a la trentena edició sense haver perdut la idea fundacional: reivindicar la vitalitat de la música d'arrel dels Països Catalans, l'únic tipus de música que mai no passa de moda. La sessió inaugural comptarà amb la participació de tots el grups que van intervenir l’hivern del 1988 a la primera edició del festival i amb la rigorosa estrena del Romanço Tradifolk a càrrec de Jaume Arnella.L'artista i compositora mexicana Julieta Venegas inaugurarà la novetat del 2017 de l'Strenes: la flamant secció internacional. A banda d'aquesta entrada de luxe i de ressons intercontinentals, el festival gironí també comptarà amb les noves cançons d'Els Amics de les Arts, Blaumut, Miquel Abras o Maria Arnal i Marcel Bagés.El gran gegant barceloní dels festivals musicals amb l'ànima "indie". El parc del Fòrum tornarà a acollir la multitud i els sons, les ganes de festa i ballar, també d'escoltar i descobrir. Enguany, els grans reclams són Van Morrisson, Grace Jones, Slayer, Kate tempest, The XX, Arcade Fire, Bon Iver, Mishima o El Petit de Cal Eril, entre molts d'altres.Entre Sónar Dia i Sónar Nit, un total de més de 150 concerts i moltes més coses: avantguardisme, tecnologia, àrees de descoberta, i les traces dels camins musicals que podrien ser majoritaris d'aquí a uns anys. De moment, els responsables del festival han confirmat Nicolas Jaar, Justice, Moderat, Nina Kraviz i De La Soul.Circ i música, per a totes les edats. Aquesta és la màxima del festival creat i organitzat per Txarango i que gira al voltant d'una gran revetlla de Sant Joan. Enguany, els primers grups confirmats són Manel, La Pegatina, Zoo, Arco i la cantautora xilena Pascuala Ilabaca.La singularitat d'aquest festival és que totes les activitats giren al voltant de la veu. La catorzena edició així ho seguirà corroborant, amb actuacions i actes per a públics de tota mena, edat i condició.Un els festivals més especials del calendari, en un lloc privilegiat, entre arbres, efectes de llum integrats al paisatge, bosc i sotabosc, escenaris grans i menuts i una excel·lent proposta musical, encapçalada aquest 2017 per Fleet Foxes, Phoenix, The Flaming Lips, Enric Montefusco, Joan Miquel Oliver i Rosalía i Raül "Refree", entre d'altres.El Canet Rock arriba a la quarta edició, amb l'anunci dels primers noms confirmats. Entre ells, el retorn al directe i als escenaris de Pau Donés i els Jarabe de Palo, els valencians Zoo i els vallesans Doctor Prats. Una nit de festa assegurada amb els grups catalans del moment.Un altre clàssic del juliol barceloní que arriba a la vuitena edició. Enguany, comptarà amb la música de Los Fabulosos Cadillacs, Kase O, The Lumineers, Youssou NDOUR o Patrice. Noms que combinen propostes singulars, amb els desigs dansaires del públic més bellugadís.

