L'any 2017 serà un any especial per als cinèfils catalans, amb la celebració del cinquantè aniversari del Festival de Sitges: cinc dècades de mossecs, espants, sang a doll, hores de visionat intens i moltes nits memorables. L'efemèride ve acompanyada dels cinc anys de La Filmoteca en la nova ubicació del Raval i de l'estrena de l'adaptació d'Incerta glòria, el clàssic de Joan Sales. Fites d'ànima local que marquen un any carregat de novetats molt esperades que, tot seguit, repassem en 20 títols per ordre d'estrena.Dos joves jesuïtes viatgen al Japó de la segona meitat del segle XVII a la recerca d'un missionar que, després de ser perseguit i torturat, ha renunciat a la seva fe. Liam Neeson, Andrew Garfield i Adam Driver, sota les ordres de Martin Scorsese. El film passarà a la llista dels seus clàssics imperdibles?Està arrasant a tots els premis i està entusiasmant el públic arreu on va. Per això és el gran nom de l'any, en previsió a ser una de les pel·lícules que faci història en la propera gala dels Oscar de Hollywood. Un musical amb Ryan Gosling i Emma Stone que arriba decidit a fer història.Una història que commourà les ànimes més emocionals del cinema que passa de puntetes per les grans sales comercials. Saroo té cinc anys i es perd en un tren, a l'Índia. Viurà sol a Calcuta, fins que és adoptat per una família australiana (amb Nicole Kidman). Anys després, a través de Google Earth, començarà a buscar a la seva família perduda.Un dels noms que més sona a les travesses dels Oscar 2017, el d'aquest film i el de Casey Affleck com a millor actor. El film explica la història dels Chandler, una família de classe obrera de Massachusetts. Després de la mort del germà de Lee (Casey Affleck), aquest esdevé el tutor legal del seu nebot.Un dels estendards del cinema "indie" de la nova temporada arriba amb una història de recerca d'un mateix i de la pròpia personalitat. Un noi afroamericà té una infantesa, adolescència i maduresa difícils, entre violència, amor i conflictes que el fan qüestionar-se, contínuament, qui és en realitat.Adaptació cinematogràfica del clàssic etern de Joan Sales. Dirigida per Agustí Villaronga (que ja va adaptar Emili Teixidor amb molt d'èxit a Pa negre), compta amb Marcel Borràs, Oriol Pla, Bruna Cusí i Núria Prims.Pel que hem pogut veure, el film és un calc, fotograma a fotograma, del clàssic de Disney (una de les millors pel·lícules d'animació de la companyia, val a dir). Un dels reclams més publicitats és el manteniment fidel a les cançons originals i el paper protagonista d'Emma Watson com a Belle.Film basat en el gran súper-èxit de R.J. Palacio, publicat en català per La Campana, que retrata la vida d'un nen que pateix malformacions a la cara i que lluita per ser un noi com els altres en la nova escola i el nou curs.Un nou Alien i una nova protagonista (Katherine Waterston), dirigits de nou per Ridley Scott. El film agafa el relleu a Prometheus i explica les aventures interespacials (i esgarrifoses, sempre a punt del pànic) dels tripulants de la nau Covenant en un món desconegut, obscur i inhòspit. Per comprovar si Scott recupera la seva millor forma.El capità Jack Sparrow torna, i segueix tan malastruc com sempre. Entre els "hits" d'aquesta cinquena entrega hi haurà el de veure l'enfrontament interpretatiu entre Depp i Javier Bardem, que serà l'antagonista d'Sparrow, el temible Capità Salazar.Amb Tom Cruise, Russel Crowe, Annabelle Wallis i Sofia Boutella, dirigits per Alex Kurtzman, en un intent d'Universal de revitalitzar les històries clàssiques de monstres i dotar-les d'una capa de modernitat. Prometen que farà por, lluny del to de les pel·lícules protagonitzades per Brendan Fraser.La historia se centra ena Diana Prince, una princesa guerrera amazona criada per dones i entrenada pel combat. Tot comença quan un pilot americà s'estrella on viuen i els parla del conflicte existent al món exterior. Diana, aleshores, emprèn una guerra per acabar amb la injustícia que assola la humanitat.La franquícia de mai no acabar, Spider-man, torna a recomençar de zero amb aquest nou intent d'esprémer les frustracions adolescents del noi-araña. Tom Holland fa el paper d'un Peter Parker més jove, més boig, amb més sentit de l'humor i més responsabilitats.Christopher Nolan és un dels grans gurus del cinema modern. Creador de films com Memento, Origen o la segona trilogia de Batman, ara s'endinsa a l'any 1940, entre el 26 de maig i el 2 de juny, quan les tropes aliades de la Segunda Guerra Mundial posen en marxa l'Operación Dinamo. La primera incursió del director en el cinema bèl·lic, amb Tom Hardy, Cillian Murphy, Kenneth Branagh i Mark Rylance.Un llibre, segons paraules del seu autor, Stephen King, "impossible de filmar". Caldrà veure el resultat, doncs, d'aquesta adaptació amb Idris Elba i Matthew McConaughey, dirigits per Nikolaj Arcel i que ha despertat expectatives altes, especialment entre els "fans" de King, que la revisaran amb lupa. Un món post-apocalíptic on el pistoler Roland Deschain persegueix al malvat Home de Negre.L'esperadíssima continuació d'un clàssic convertit en mite, amb Harrison Ford i Ryan Gosling, sota la batuta de Denis Villeneuve, un dels directors del moment. La història continua i l'agent Rick Deckard seguirà sent el gran (i madur) Harrison Ford. Un dels moments de l'any, segur.Per fi, la primera de les adaptacions previstes de la saga detectivesca de l'infal·lible Jo Nesbø, amb Michael Fassbender i Rebecca Ferguson com a protagonistes. El detectiu Harry Hole investiga la desaparició d'una dona de qui troben la seva bufanda rosa al voltant d'un ninot de neu terrorífic.El súper-blockbuster de súper-herois que li faltava a DC per competir amb els Avengers de Marvel. Un deliri de múscul, explosions i trama amb Flash (Ezra Miller), Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), Henry Cavill (Superman) i Jason Momoa (Aquaman).L'única estrena prevista de la factoria Pixar pel 2017. Ambientada en la festa mexicana del Día de los Muertos. Miguel, un nen de 12 anys, prové de les zones rurals del país i provocarà una sèrie d'esdeveniments en cadena que van lligats a un atinc misteri.Per cloure l'any, l'esdeveniment més esperat per tots els warsies del món: l'estrena de l'Episodi VIII de Star Wars, encara amb Carrie Fisher al paper de la General Organa, dirigida per Rian Johnson i amb el llistó ben alt pel film precedent de J.J. Abrams.

