A partir d'aquest dilluns 2 de gener, tots els vehicles que circulin per l'autopista C-16 en el tram entre Terrassa (el Vallès Occidental) i Manresa (el Bages) ja poden gaudir de diferents bonificacions. Aquesta és la notícia que va anunciar, a finals d'any, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, per tal de descongestionar les vies paral·leles, i donar resposta a les continuades reivindicacions de la Catalunya Central. Els descomptes ja s'han començat a aplicar a tots els vehicles, indistintament de la seva procedència i destinació, a través del sistema de pagament dinàmic, smpartphones (Satelise) o telepeatge (sistema Via T) que hi ha als dos peatges d'aquesta via. Tal com han explicat des del Departament de la Generalitat, poder optar a aquests descomptes és tan fàcil com gestionar, via entitat bancària, qualsevol d'aquests sistemes.Els descomptes són vigents de dilluns a divendres no festius entre les 7.00 i les 10.30 hores, i entre les 17.00 i les 21.00 hores, amb dos tipus de bonificacions. Els vehicles que circulin en la barrera lateral, és a dir, que realitzin moviments interns entre l'enllaç número 41 i els enllaços 49 (Manresa Sud), 50 (Manresa Centre) i 54 (Sant Fruitós del Bages) tindran un 100% de descompte. Amb això, l'objectiu és descongestionar la C-55 en aquest tram.Per altra banda, els vehicles que realitzin tot el recorregut, tindran un descompte de fins al 50%, sense haver de sortir o entrar en cap dels tres accessos anteriors.D'aquesta manera, s'intentarà optimitzar la C-16, millorar la mobilitat i potenciar les comunicacions entre la Catalunya Central i l'àrea de Barcelona, amb una mesura que podria beneficiar 4.800 vehicles addicionals: 2.200 dels quals ja circulen per la C-16 i 2.600 que deixarien de circular per la C-55 o la C-58.Per altra banda, es mantenen les bonificacions del 30% per a vehicles ecològics, 40% per a vehicles d'alta ocupació i del 100% per a vehicles elèctrics.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)