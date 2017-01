01/01/1970

La consellera de la Presidència ratifica a NacióDigital el compromís del Govern amb la consulta vinculant i recomana a la Moncloa que "no perdi temps" i busqui arguments per oposar-se a la independència | "No està ja en debat que una Catalunya independent no sigui part d’aquesta Europa, a la qual pertanyem i continuarem pertanyent", afirma la portaveu de l'executiu català | Munté avança que abans del 28 de gener deixarà el seu escó per complir amb el nou règim d'incompatbilitats del PDECat