Els afiliats crítics de Ciutadans que formen part del grup de treball denominat TranC'sparencia han afirmat que l'executiva del partit no necessita més eines disciplinàries que les que ja té i han indicat que, en els últims 30 mesos (dos anys i mig), podrien haver estat expulsats de la formació més de 2.000 afiliats.Així ha respost TranC'sparencia en una nota de premsa el portaveu de Ciutadans al Congrés dels Diputats, Juan Carlos Girauta, que ha defensat els canvis que la direcció del partit, encapçalada per Albert Rivera, ha proposat introduir en el règim disciplinari dels nous Estatuts que es votaran i aprovaran en l'assemblea general de febrer.El diputat ha advocat per "donar eines" a la secretaria d'organització per detectar ràpidament i frenar grups d'afiliats procedents "d'un partit" o "d'un lobi, un grup d'amics o un grup d'empresaris" que decideixen "copar una agrupació "per perseguir fins contraris als "interessos del partit". Segons ha dit, aquests grups podrien haver destruït Ciutadans si no haguessin estat expulsats "sistemàticament i sense dubtar-ho".Però des de TranC'sparencia rebutgen aquests arguments, amb els quals el portaveu parlamentari justifica que els futurs Estatuts considerin com una infracció greu la creació o participació en "corrents d'opinió que siguin contràries als interessos del partit en el seu conjunt".Segons els crítics, la direcció de Ciutadans ha estat utilitzant les mesures disciplinàries existents per a "acomiadar" als "afiliats molestos", qualificant-los de "tòxics o arribistes". I ho sol fer, al seu parer, "sense proves o amb proves tan febles" que estan basades en el fet que "l'aparell sap el que és el millor pels interessos del partit", i això, "curiosament, sempre coincideix amb els interessos de les persones que conformen aquest aparell".Si finalment s'aproven els Estatuts amb els canvis disciplinaris proposats per l'executiva i amb el suport del consell general del partit, TranC'sparencia es tem "el pitjor" pel que fa a la forma en què s'han d'aplicar unes normes amb "una terminologia tan ambigua".Segons el grup de militants, "s'estima" que el secretari d'organització, Fran Hervías, "ha expulsat de Ciutadans més de 2.000 afiliats en els últims 30 mesos, superant el total de les expulsions de tots els partits de la democràcia des de la transició, en el que més sembla una candidatura al rècord Guinness de les expulsions polítiques". Ciutadans té actualment més de 30.000 afiliats, segons la direcció.Els crítics han explicat a Europa Press que aquesta xifra d'expulsats a la qual es refereixen es basa en informacions publicades en premsa, ja que el partit no facilita "cap cens en condicions" i tampoc els ofereix dades oficials sobre quants afiliats s'ha fet fora. Segons fonts de Ciutadans, en l'últim any, el comitè executiu va obrir 188 expedients i va decidir l'expulsió en 83 d'ells, després de la qual la comissió de garanties va confirmar en 63 casos aquesta expulsió quan els afectats van recórrer.Actualment, les agrupacions de Ciutadans estan analitzant els documents base que va presentar l'executiva, amb lleugeres modificacions introduïdes pel consell general, per a les ponències d'Estatuts, valors i estratègia política. El proper 10 de gener és l'últim dia per a remetre les esmenes que vulguin fer, una selecció de les quals es votarà al congrés que celebrarà el partit el 4 i el 5 de febrer.TranC'sparencia ha presentat dues esmenes a la totalitat, a la ponència d'Estatuts i de la d'ideari. En el primer cas argumenta, entre altres coses, que el comitè executiu pretén reservar-se "un ampli poder discrecional" que "impedeix la construcció d'una estructura democràtica" a Ciutadans.Respecte al document de valors, critica que un canvi "tan substancial" de l'ideari -el text s'ha modificat àmpliament per passar d'un context polític català a un àmbit estatal- no es dugui a terme complint les "normes elementals de debat i democràcia internes". Un altre grup de militants que ha presentat una esmena a la totalitat en aquesta ponència és Valors Ciutadans, que es defineix com un corrent intern d'opinió.

