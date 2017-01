El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha criticat la iniciativa de portar fanalets amb l’estelada a la cavalcada dels Reis de l'Orient a Vic. “Les festes dels Reis Mags són fonamentalment per a nens i pares i m’agradaria que els nens tinguessin unes festes com les que hem tingut tots nosaltres”, ha declarat des de Pontevedra després que la qüestió hagi esdevingut un dels principals temes de debat a nivell estatal El líder popular ha insistit en el fet que es tracta d’una celebració per a nens i ha considerat que “tota la resta sobra”. Rajoy ha apuntat que és “pur sentit comú” demanar que no es polititzi una celebració com les cavalcades.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)