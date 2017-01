El Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) ha rebut 324.584 visitants al llarg del 2016, una xifra que representa un 1,01 % més que el curs anterior. El 41,40% d’aquest públic ha estat local, un percentatge que també augmenta lleugerament en relació a l’any 2015, tal i com han informat els responsables de l’equipament.L'exposició temporal més vista del 2016 ha estat Punk. Els seus rastres en l’art contemporani, que ha comptat amb 67.235 visitants. La mostra, comissariada per David G. Torres, va reunir més d’un centenar d’obres de seixanta artistes –tant estatals, com estrangers– i seguia els rastres d’aquest moviment social en l’art fins als nostres dies.Pel que fa al balanç de la temporada que ha finalitzat amb l'any, els responsables del MACBA indiquen que a la jornada de portes obertes del dia de la Mercè, l'espai va rebre 5.663 visitants, i que el Dia i Nit Internacional dels Museus va comptar amb la participació d'11.544 persones. També cal destacar que una selecció d’obres de la Col·lecció MACBA –que inclou 5.569 peces– s’ha pogut veure a CaixaForum Barcelona i CaixaForum Madrid, a través de l’exposició El pes d’un gest.

