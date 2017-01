Venda de fanalets independentistes aquesta tarda a Vic Foto: Albert Alemany

Una família osonenca rebent els Reis d'Orient amb un fanalet amb una estelada. Foto: NacióDigital

Els fanalets polèmics, a la cavalcada de Ripoll del 2014. Foto: Arnau Urgell

Els fanalets amb l'estelada que ANC i Òmnium han animat a portar per la cavalcada de Reis de Vic , que enguany es retransmet per TV3, s'ha convertit en poques hores una qüestió d'estat. Durant tot el dia, la iniciativa ha centrat tota l'atenció en molts mitjans de comunicació i, fins i tot, diverses televisions estatals han traslladat les seves unitats mòbils per emetre en directe des de l'emblemàtica plaça Major de la capital d'Osona. Les crítiques de l'unionisme no es van fer esperar tan bon punt va transcendir la notícia aquest dilluns al vespre i s'han anat sumat al llarg del dia arribant a ocupar les intervencions de dirigents estatals de primera línia. Tot i així, tal com remarquen des de l'ANC aquesta iniciativa no és gens nova, es fa des del 2012 i, fins ara, no havia generat cap tipus de problema ni de repercussió política.Tot i les crítiques, la parada de l'ANC no para de vendre fanalets per "un euro més la voluntat". La Fina Roura, que n'ha comprat per als seus néts, s'exclamava: "Que diguin el que vulguin, tant em fa, sempre hi ha polèmica". "Si fins i tot ens fan un judici pels ous" ha sentenciat en declaracions a, referint-se al cas de Joan Coma.Els dirigents de Ciutadans, Inés Arrimadas i Albert Rivera, han titllat de "lamentable" la promoció dels fanalets independentistes, a través dels respectius perfils de Twitter. La cap de l'oposició al Parlament ha demanat tornar urgentment al "seny", mentre que Rivera ha dit que "fins i tot a la cavalcada dels Reis Mags (...) volen posar els polítics separatistes la seva bandera de divisió".En la mateixa línia, Xavier García Albiol (PP) ha considerat que els impulsors són uns "fanàtics" amb "ments mesquines". El vicesecretari de Comunicació del Partit Popular, Pablo Casado, ha qualificat la crida "d'ocurrència absurda i ridícula" i que l'acció pretén ocultar "el fracàs de la gestió de populistes i independentistes". Les crítiques de Casado –un dirigent de primera línia a escala estatal- a l'independentisme no han quedat aquí, sinó que ha afegit que a Vic ja s'han produït altres accions amb l'objectiu de "separar els catalans per la seva ideologia, pel seu amor a una bandera o pertinença a una identitat". "Accions que no ens han agradat com l'última celebració del dia de la Hispanitat", ha precisat.El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo ha qualificat la iniciativa de "desafortunada" i ha assegurat que la "desesperació" d'aquells que veuen com l'independentisme per suport els fa prendre decisions equivocades com polititzar una celebració on els únics protagonistes haurien de ser els nens i nenes dels pobles i ciutats de Catalunya. "L'únic estel que hauria de brillar el dia de la cavalcada és l'estel d'Orient i això no ho ha d'oblidar ni l'ANC ni ningú", ha reblat. Societat Civil Catalana ha anat més enllà i ha demanat a TV3 que se suspengui l'emissió de la cavalcada de Reis de Vic. A través d'un comunicat, han denunciat que Òmnium i l'ANC volen aprofitar la retransmissió per fer "propaganda separatista mitjançant la instrumentalització política dels nens" i afegeixen que "la repugnant utilització" dels menors "no pot comptar amb la complicitat ni directament ni indirectament de TV3". En la carta, el president de l'entitat, Mariano Gomà, recorre al Llibre d'Estil de la CCMA per reclamar la suspensió de l'emissió en considerar que no es respecta la diversitat.Gomà apunta a la carta que el que ANC i Òmnium pretenen seria "una emissió escandalosament propagandística", que "a més d'orientar el pensament dels menors, violentaria clarament la sensibilitat de les famílies que en absolut comparteixen aquests postulats".La iniciativa no és en cap cas nova i es fa a Vic i en altres poblacions des del 2012. Així ho ha recordat la coordinadora de l'ANC d'Osona, Jèss Carol, a. Carol ha dit que "en cap moment, vol que sigui una manifestació, no es demana que es vagi amb l'estelada el coll". "No ho imposem a ningú, s'ofereix una opció i són els pares i els nens que decideixen el seu fanalet", ha sentenciat la coordinadora. A més, no s'ha fet cap producció extra per la rebuda dels Reis de l'Orient a Vic; es compta amb uns 500 fanalets. Pel que fa a omplir d'estelades les finestres i els balcons, "és el mateix que es demana per Sant Jordi" apunta la coordinadora.En aquesta mateixa línia, ho ha defensat el president de l'ANC, Jordi Sànchez, aquest matí en la presentació de la campanya pel referèndum "Fem futur ". Sànchez ha dit que és "una iniciativa local, que cal respectar-la i que s'ha desenvolupat durant quatre anys sense cap tipus de polèmica". A més, ha defensat que l'estelada no és un símbol de confrontació, sinó que "s'ha incorporat amb normalitat a la majoria d'activitats festives i culturals del país", com a la Patum de Berga i els castellers. A més de l'ANC Osona, l'ANC de Berga també ha impulsat la iniciativa d'omplir la cavalcada dels Reis amb l'estelada des del 2012 – avui ha intentat defugir la polèmica - i també se n'han pogut veure a altres poblacions com Ripoll.La portaveu del Govern i consellera de la Presidència, Neus Munté, ha desvinculat l'executiu de la crida en roda de premsa després de la reunió setmanal d'aquest dimarts . Munté ha remarcat que la iniciativa és "una proposta de les entitats" que el Govern "respecta com qualsevol altra de la societat civil". "El Govern no hi té res a veure; és una proposta com les que s'han fet amb determinats esdeveniments esportius o per la Diada, i les entitats faran el que estimin més convenient i oportú", ha conclòs.

