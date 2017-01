El projecte de llei del comerç que ha aprovat aquest dimarts el Govern inclou com a una de les novetats la liberalització de les rebaixes . La llei segueix recomanant que es facin en la temporada habitual d'hivern i estiu, però hi haurà llibertat per fer-les quan es vulgui. Els comerciants de la capital catalana s'oposen al fet que no hi hagi temporades definides de rebaixes, i reclamen fixar un dia d'inici, segons ha explicat aSalvador Vendrell, que presideix la Fundació Barcelona Comerç, la qual agrupa els principals eixos de la ciutat."Sempre ens hem oposat a liberalitzar les rebaixes", ha afirmat Vendrell. I ho justifica amb el fet que aquest concepte és clau per al sector. En el cas de les botigues de roba, per exemple, el primer dia de rebaixes "és un dels dies amb més facturació de tot l'any", destaca. El representant dels eixos defensa que "el concepte és important respectar-lo i fer-lo respectar", per la qual cosa els hagués agradat que la llei mantingués la delimitació sobre quan fer-les, i creuen que dues temporades l'any –hivern i estiu- seria "més que suficient".Els comerciants barcelonins ja s'han avançat a la llei per evitar una barra lliure de rebaixes, i han arribat a un acord informal perquè les d'aquest hivern es comencin el pròxim dissabte 7 de gener, l'endemà de Reis. A més de la fundació, ho han pactat Barcelona Oberta, que agrupa els eixos turístics de la ciutat, i han aconseguit que s'hi sumin algunes de les principals cadenes –El Corte Inglés i Inditex (el gegant de marques com Zara i Massimo Dutti)- i el centre comercial de l'Illa Diagonal.Vendrell matisa que "això no vol dir que qui vulgui no les pugui començar avui", però les entitats que agrupen els comerciants recomanen esperar fins al dissabte per iniciar-les. Ha afegit que aquest cop s'han limitat a "un pacte informal" sobre la data d'inici, però esperen que es converteixi en estable en els pròxims mesos. "Ens agradaria que de cara a les properes campanyes de rebaixes es pogués plasmar en paper", ha reclamat.El president de la Fundació Barcelona Comerç ha explicat que la llei que ha aprovat la Generalitat, i que ara s'ha de tramitar al Parlament, deriva de l'obligació de l'Estat de liberalitzar i no tenir un control tan estricte sobre les rebaixes. També sorgeix per la demanda dels comerciants d'entorns de fora de Barcelona perquè hi hagi més llibertat a l'hora de fer-les. Ho exemplifica amb el fet que un comerciant de Puigcerdà no li interessa començar ara les rebaixes quan s'està en plena temporada d'esquí, o un de la costa fer-ho just a principis de juliol.

