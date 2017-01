Models de fanalets d'aquest any

L'ANC de Berga ha manifestat aquest dimarts en un comunicat que la seva intenció respecte dels fanalets independentistes a la cavalcada de Reis no és "barrejar les coses", sinó que els ciutadans puguin decidir lliurement si volen lluir una estelada durant l'arribada dels Reis d'Orient."Des de l'ANC de Berga voldríem aclarir la nostra posició respecte la polèmica generada per les cavalcades de Reis", han declarat. De fet, han indicat, no volen fer cap "crida pública", com sí que ha fet l'ANC i Òmnium de Vic, sinó participar en les activitats del Juguem Jugant que es fan a Berga, tal com s'ha fet des del 2012. En aquestes, l'entitat organitza un taller de fanalets independentistes, i els nens i nenes poden participar-hi "voluntàriament" i amb els seus pares.Aquest any, han recordat, els models que es repartiran són uns estels de Nadal sense color, que es podran pintar en el mateix taller. En aquest punt, han precisat, la societat és "prou madura" per decidir com ha de sortir al carrer i, per això, han dit, volen que ho faci "pel seu compte".A Vic, on la cavalcada serà retransmesa per TV3 arreu de Catalunya, les entitats sobiranistes han rebut fortes crítiques de Ciutadans i el PP, que han carregat contra la petició que s'ha fet perquè els ciutadans portin estelades

