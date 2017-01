Una patrulla de la Policia de la Generalitat va detenir el diumenge passat, dia de Cap d’Any, fins a 13.00 hores, a una mare que suposadament va oferir el seu nadó d’uns dos anys a una dona en un parc de l’avinguda Pius XII de València. Segons la versió de la denunciant, li va demanar 800 euros.La progenitora va ser detinguda i traslladada a comissaria, on es va negar a declarar, i aquest dimarts a la tarda passarà a disposició judicial, segons han informat fonts del cos policial a Europa Press.Per la seva banda, el nadó, que presentava símptomes de desnutrició, ha quedat sota tutela de la Generalitat Valenciana, segons han confirmat fonts de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. Segons la mateixa agència, al nadó se li practicarà una prova d’identificació genètica per assegurar que la dona és realment la mare.Cap a les 13 hores del primer de l’any, diumenge passat, el 112 va rebre la trucada d’una dona que va explicar que una altra li havia intentat vendre un nadó. Per aquest motiu, una patrulla es va traslladar fins al parc en qüestió de València on havien tingut lloc els fets.

