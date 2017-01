El futur que tant els espanta arribarà. I llavors el que quedarà de nosaltres és la confiança que hem mantingut en la foscor. John Berger — David Fernàndez (@HiginiaRoig) 31 de desembre de 2014

David Fernàndez va compartir l'1 de gener de 2015 una frase de John Berger, l'escriptor i pintor mort aquest passat dilluns a la nit als 90 anys.Arran de la seva desaparició, l'anunciat difós per l'exdiputat de la CUP ha tornat a circular per les xarxes socials, superant els 6.000 retuits. "El futur que tant els espanta arribarà. I llavors el que quedarà de nosaltres és la confiança que hem mantingut en la foscor", es pot llegir al missatge publicat per Fernàndez dos anys enrere.Nascut a Londres l'any 1926, Berger va ser un artista total, pràcticament inabastable, un d'aquells pocs escollits que activava tots els mecanismes del pensament. Escriptor, poeta, assagista, crític, pintor, novel·lista, guionista de cinema, historiador de l'art, contista, autor d'ampli espectre vocacional, i tota una institució en el món de l'art, de la literatura i de la transmissió de la saviesa.És en aquest camp –si no és que totes les seves obres són, en part, transmissors de coneixements a través d'una visió reflexiva i gens complaent– que va edificar la seva obra més coneguda, Maneres de mirar , un assaig introductori a la crítica de l'art. Va ser el mateix any 1972 quan, gràcies a G., assoliria la fama d'escriptor d'altes cotes i resultats excel·lents. Aquella obra va guanyar el prestigiós premi Booker Prize i va causar tot un gran enrenou quan es va fer pública la decisió de l'autor de donar la meitat de la dotació econòmica del premi al Partit Pantera Negra britànic.

