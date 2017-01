Vídeo d'un dels cotxes cremats a Sant Feliu de Guíxols https://t.co/MRGRcbOYYf (Vídeo de David Sepúlveda) pic.twitter.com/oacqDRLxsG — 324.cat (@324cat) 2 de gener de 2017

Un dels vehicles cremats durant l'última setmana a Sant Feliu de Guíxols. Foto: ACN

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dilluns a la tarda un noi de 23 anys com a presumpte autor de l' incendi de nou vehicles estacionats a Sant Feliu de Guíxols (el Baix Empordà) entre el 28 de desembre i la matinada de l'1 de gener.La policia treballa amb la principal hipòtesi que el detingut, veí de la localitat, tenia desavinences personals amb els propietaris dels vehicles per una dona, ja que la crema va ser selectiva. El foc va calcinar completament sis cotxes i en va afectar tres més. A més, es van cremar dos immobles i es van haver de desallotjar els veïns.Un d'ells és Abdelhafid Soudi, que des de fa tres dies dorm a casa del germà amb tota la seva família. Lamenta haver-se trobat enmig d'aquests fets ja que el seu cotxe estava entre dos dels incendiats. Per la seva banda, l'alcalde, Carles Motas, dóna el cas per tancat. (S'ha actualitzat la notícia original afegint el mòbil del cas i declaracions d'un afectat i de l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols).

