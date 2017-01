El Govern no aparca la voluntat de pactar el referèndum que ha anunciat que celebrarà, com a tard, la segona quinzena de setembre, malgrat la negativa a negociar-lo de Mariano Rajoy i el cop de porta explicitat en les ponències del congrés del PP . Ho ha assegurat aquest dimarts la consellera de la Presidència, Neus Munté, que ha ratificat la "voluntat molt majoritària de treballar des de Catalunya, no només des del Govern, per un referèndum acordat". Tot i això, no ho ha posat com a condició per convocar-lo, ja que ha insistit en el "compromís inequívoc de celebrar un referèndum a Catalunya el 2017". De fet, ha defensat que se segueixin tramitant les lleis de desconnexió, ja que rebutja aturar el procés fins que "soni el telèfon" de l'executiu central per negociar.Així, la també portaveu del Govern ha lamentat que, per una banda, "Rajoy continua parlant de diàleg i, per l'altra, es nega a abordar qualsevol demanda que sorgeix de Catalunya" i, en aquest sentit, ha recordat que el 85% de la ciutadana i 83 diputats del Parlament defensen aquest referèndum pactat. "Insistim, tenim una voluntat molt clara de celebrar el referèndum", ha afegit.Així mateix, ha replicat al líder d'En Comú Podem, Xavier Domènech, que demanava eleccions i rebutjava el referèndum no pactat . "Ens hem de preguntar si ens podem permetre defugir aquesta amplíssima voluntat [de celebrar el referèndum]", ha assenyalat, i ha alertat que no al Govern no li "fa cap por tirar endavant aquests treballs i mantenir la mà estesa per fer-lo acordat". Igualment, ha recordat que, a la cimera del 23 de desembre, "no es va escoltar cap proposta que demanés una convocatòria d'eleccions".Preguntada per la convocatòria de les federacions territorials d'Osona de l'ANC i Òmnium de portar estelades a la cavalcada dels Reis Mags, ha afirmat que l'executiu respecta la crida, com "qualsevol altra proposta que es formuli des de la societat civil catalana", per bé que ha deixat clar que "el Govern no hi té res a veure" Sigui com sigui, ha apuntat que és una crida similar a la que es fa "en diversos esdeveniments esportius o la Diada" i, davant la qual els ciutadans tenen "llibertat individual per fer el que creguin més convenient".En tot cas, no ha volgut opinar sobre l'article a Politico que situa Puigdemont a la llista de factors mundials que poden "arruïnar" el 2017, i simplement ha opinat: "A vegades se'ns vol invisibilitzar i minimitzar i, en canvi, el procés i el president de Catalunya apareixen en una llista on també apareixen l'expresident francès Nicolas Sarkozy, la comissària europea de la Competència o el cap de gabinet de la Comissió Europea". "El situa en el mapa internacional", ha conclòs.

