Els Mossos d'Esquadra van detenir la nit Cap d'Any, una dona de 51 anys i veïna de Cambrils, com a presumpta autora d'un robatori amb força i d'un delicte d'atemptat contra els agents de l'autoritat.La nit del 31 de desembre, uns veïns de Vilafortuny van alertar la policia d'uns sorolls provinents d'una casa del barri. Els agents van adreçar-se a la casa i un cop a l'interior, van observar que estava tot regirat i que havien accedit a l'habitatge trencant la porta del balcó situat a la primera planta.Els agents van escorcollar la casa i van localitzar una dona amagada en una de les habitacions, entre un llit i un escriptori. Un cop identificada, van comprovar que es tractava de l'exparella del propietari de l'immoble.La detinguda va entrar a la casa aprofitant que el propietari estava celebrant la nit de Cap d'Any a casa d'uns veïns. En l'escorcoll li van trobar les claus d'un vehicle, també del propietari del pis, i una polsera. Durant la detenció, la dona va oposar forta resistència arribant a agredir dos agents.Els Mossos van detenir la dona per un delicte de robatori amb força. La detinguda, qui acumula tres detencions, dos per robatoris amb força, va passar a disposició ahir dilluns davant del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Reus i va quedar en llibertat amb càrrecs.

