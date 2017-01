Societat Civil Catalana ha adreçat una carta al director de TV3, Jaume Peral, per reclamar-li que la cadena suspengui l’emissió de la Cavalcada dels Reis Mags de Vic després que l’ANC i Òmnium Cultural demanessin que s’hi assistís amb els fanalets amb l’estelada Segons denuncia en un comunicat, les dues entitats volen aprofitar la retransmissió per fer “propaganda separatista mitjançant la instrumentalització política dels nens” i afegeixen que “la repugnant utilització” dels menors “no pot comptar amb la complicitat ni directament ni indirectament de TV3”. En la carta, el president de l’entitat, Mariano Gomà, recorre al Llibre d’Estil de la CCMA per reclamar la suspensió de l’emissió en considerar que no es respecta la diversitat.Gomà apunta a la carta que el que ANC i Òmnium pretenen seria "una emissió escandalosament propagandística", que "a més d'orientar el pensament dels menors, violentaria clarament la sensibilitat de les famílies que en absolut comparteixen aquests postulats".SCC ha fet una crida a la "responsabilitat social" i a un debat d'idees "seriós i respectuós" mantenint els menors al marge. Alhora, ha animat els dirigents i professionals de la CCMA a contribuir a aquest debat "sense deixar-se instrumentalitzar pel secessionisme".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)