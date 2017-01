Una escala entre bonsais gegants i fanals porta al tro de la carrossa del rei Gaspar. Foto: Maria Rubio

Els Reis de l'Orient estan ultimant els últims detalls de la cavalcada de Barcelona , que se celebrarà aqiuest dijous, a partir de les 18.00 hores. Les carrosses desfilaran des de l'avinguda Marquès de l'Argentera fins a la font màgica de Montjuïc durant aproximadament tres hores i mitja. Berlín , on van perdre la vida 12 persones, el tinent d'alcalde Jaume Collboni ha assegurat que el desplegament de seguretat que acompanyarà el recorregut serà l'habitual per a grans esdeveniments. Barcelona no preveu, però, un pla de seguretat extraordinari.Per la seva banda, la cap de Festes i Tradicions de l’Institut de Cultura de Barcelona, Marta Almirall, ha assegurat que hi ha una gran consciència sobre la seguretat: "A tothom ens preocupa, estem en moments delicats". Collboni també ha destacat l'origen multicultural de l'esdeveniment i la relació amb "la capacitat acollidora de Barcelona" en un moment, ha dit, en que "Europa vol aixecar més murs en comptes de construir ponts".La comitiva de la cavalcada de Reis està formada per 1.200 persones, entre ells 100 ballarins, 300 alumnes d'escoles d'art, 300 voluntaris i 200 persones escollides per sorteig a la crida ciutadana. En total, dos mesos de preparació artística i un cost de 650.000 euros amb moltes novetats que es desplegaran al llarg dels cinc quilòmetres de recorregut. El tinent d'alcalde també ha comentat la iniciativa de l'ANC Osona de rebre els Reis de l'Orient amb estelades a Vic : "La cavalcada és un esdeveniment obert i plural, i ha de ser despolititzat. Es tracta d'una activitat eminentment infantil".Els tres grans protagonistes, com no podia ser d'una altra manera, seran ses majestats, que desfilaran en carrosses construïdes per artistes i companyies catalanes. Melcior presidirà l'obra del pintor i escenògraf de dansa José Manchero: un jardí mòbil amb una gran font central inspirat en l'Alhambra de Granada. Gaspar seurà sobre l'obra de la companyia Efímer, ambientada en els jardins japonesos amb bonsais gegants, centenars de fanalets i una escala que porta al tro.Baltasar rebrà la ciutat sobre la carrossa de Ramón de los Heros, amb la qual l'artista ha volgut recollir els moviments culturals de l'Àfrica actual, però també la influència africana que van tenir pintors de casa nostra com Miró o Picasso. El recorregut comptarà amb 12 trams i cada carrossa anirà acompanyada de les auques, petits carruatges des d'on el narrador explicarà el gran conte que es desplegarà pels carrers de Barcelona durant la nit màgica.Collboni també ha declarat que aquest any la banda musical de la Guàrdia Urbana no desfilarà, després que l'alcaldessa Ada Colau dissolgués el grup el novembre passat. Els caramels es llençaran al final de tot per evitar accidents com el que va succeir a Màlaga. A més dels reis de l'Orient, petits i grans també tindran l'oportunitat de veure la carrossa de les joguines, que aquest any animarà els ciutadans a regalar cultura.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)