Per a qui gaudeixi dels llibres amb història

Per a fills valents i mares inoblidables

Per a qui porta la música a les venes

Per a qui el periodisme és més que llegir la premsa

Per a qui busqui clàssics moderns

Per a qui gaudeix de vida, miracles i grans proeses

Per a amants dels clàssics immortals

Per a amants dels relats amb substància

Per a qui l'aprenentatge és una necessitat

Per a qui no tingui por d'emocions fortes

Cada any és publiquen una gran quantitat de llibres. Això fa difícil escollir quin és el que necessitem, ja sigui per a ús propi o per regalar per Reis. És per això, que ara que s'apropa per sorprendre i compartir, us proposem una llista de 50 novetats literàries que recomanem per a tota mena de gustos, públics i dèries.Villatoro construeix un gran relat sobre una de les grans famílies barcelonines, els Bassat. Una obra que repassa la història d'Europa a través del periple jueu.Dos amics de 17 anys són reclutats per les SS i acaben al front nazi. Les catàstrofes de la guerra portaran una gran culpa i deixaran el lector commocionat.Uribe és un dels narradors més talentosos i delicats de l'actualitat, tal i com torna a demostra en aquesta novel·la coral –i plural– que narra la història basca, espanyola i europea dels darrers 90 anys.Concebuda com un gran trencaclosques que acaba convertint-se en un relat èpic, és un dels grans èxits de la temporada. Sis anys després de "L'home de la maleta", Solsona hi torna amb una història coral ambientada en les obres hidroelèctriques a la Vall de Cardós dels 60.Un llibre amb un llenguatge que sona real, que és vertader i apassionat, amb una narradora que ens apropa la vida de tres dones que viuen entre el Vallès rural i l'urbà al llarg d'un segle XX ple de canvis i sotracs.Un dels grans èxits de l'any. Dues famílies, dos punts de vista i l'intent d'entendre la violència viscuda i patida a Euskadi a partir d'un atemptat.Collage polifònic que fa estremir, que sacseja i que es llegeix en una alenada. Què faríem si la mort ens agafés per sorpresa? Què passaria si, tot seguit, aparegués un ocell negre immens que s'instal·lés a casa nostra?Schrobsdorff reconstrueix la vida real i inconformista de la seva mare, l'Else, una dona nascuda en una família de la burgesia jueva de Berlín als anys vint. Una prova d'amor, una commoció, una deliciosa confessió a cau d'orella.Leiris va perdre la dona (i mare del seu fill de 17 mesos) en els atemptats al Bataclan del 13 de novembre de 2015. Una obra que és un cop de puny que remou, que no deixa d'emocionar des de la primera a la darrera paraula. Un sacseig constant que no cau en el sentimentalisme i que proclama la victòria de la vida sobre l'odi.Per primera vegada en català, el debut de la misteriosa Ferrante. Per comprovar que els efectes d'addicció de l'autora (o autor) segueixen sent instantanis.El mètode de James Rhodes, l'autor d'Instrumental, per aprendre a tocar Bach sense necessitat d'haver patit la tortura del conservatori.Pep Blay s'endinsa en els misteris de la vida d'un dels grans creadors catalans dels darrers temps. Un viatge per les llums i les ombres d'un geni sovint incomprès, però sempre incisiu.Un ofici i una vida explicats amb passió i rigor, el millor retrat per saber les raons que han portat Dylan a ser el darrer Nobel de literatura. Per a qui vulgui completar-ho, Malpaso ha publicat totes les seves lletres Antologia definitiva dels textos que aquest pianista prodigiós ha dedicat a Bach, Beethoven, Schubert, Schumann, Liszt, Busoni i Schönberg. Un tresor per a melòmans.John Lennon busca pau i refugi espiritual en una illa que l'allunyi del soroll on viu instal·lat i li permeti trobar-se amb ell mateix. Una explosió de creativitat i d'ironia on la vida de l'artista passa a ser una meravella plena de psicodèlia i també de recolliment íntim.És l'any de Bob Dylan, entesos. Però aquestes memòries del "Boss" arriben amb un plus de confessions íntimes que posa al descobert la depressió que va patir.Els 25 anys sense Montserrat Roig ens han deixat algunes obres a tenir en compte, com ara aquest llibre sobre la vida i l’obra d'una autora imprescindible per entendre el passat i per enfocar el futur.Els budells del periodisme català, a través de la ploma esmoladíssima d'Agustí Calvet, "Gaziel". Prologada per Antonio Baños. D'una actualitat tan punyent que, fins i tot, esparvera.Nou tast de la Nobel 2015, una veu esplèndida que testimonia l'enfonsament de la Unió Soviètica a través de la gent que ho va patir. Imperdible.Premi Goncourt 2015, mostra la història d'amor entre dos arabistes mentre ens endinsem en un món de coneixements i d'erudició, amb la sensació contínua d'inhalar opi en cada línia. Ficció, assaig, poesia, textos acadèmics i molts viatges, a Teheran, Istanbul o Alep.Assiscle Xatot és nascut a Perpinyà, té el do d'aprendre llengües i esdevé un superheroi totalment incomprès en una època on les llengües comencen a desaparèixer. Volgut o no, tota una metàfora d'un món que no ens és pas gaire aliè.Torna David Vann, una de les grans veus del moment, amb un relat sobre decisions valentes i que desprèn optimisme, malgrat tota la fredor, la pluja i la foscor d'una ciutat com Seattle.Traduïda a una cinquantena de llengües i considerada una de les grans obres de la literatura contemporània noruega. Natura i vida es fonen en una escenografia convertida en paisatge i en emoció, travessada pels records i per l'austeritat d'una vida contemplativa i solitària.Un Bolaño inèdit escrit a principis dels 80, quan tenia 31 anys. L’acció transcorre a Mèxic DF durant els anys setanta i explica la vida de dos escriptors joves que intenten viure de la literatura. A mig camí del món oníric, les dèries de l'autor i la crònica brillant.Darrer premi Pulitzer, a mig camí d'una història d'aventures i d'una autobiografia literària amb el surf com a motor i autèntica passió.Una gran novel·la d’aventures i gastronomia escrita amb un humor molt fi, a mig camí de Pirates del Carib, L'illa del tresor i El festí de Babette, i un relat vertiginós sobre l’amor i el paladar, escrit amb una imaginació captivadora, profunda i enlluernadora.Discret fora del camp, protagonista a dins, Andrés Iniesta ofereix llum a alguns episodis poc coneguts de la seva vida, amb la complicitat de dos periodistes de primera: Marcos López i Ramón Besa. Molt més que un llibre de futbol.La novel·la parteix de la mort, real, de Roland Barthes. I fabula, amb mestria, amb la possibilitat que no morís a causa d'un accident i fos víctima d'un misteriós complot... lingüístic.Un viatge per la vida sexual, els traumes, les angoixes, les passions i els batecs generacionals d'un jove a la Barcelona més desaforada i noctàmbula. Una de les grans revelacions de la temporada. Enganxa, fa riure, i acaba colpint.Quatre amics i més de tres dècades d'amistat, a través d'una relació que l'autora fa servir per indagar minuciosament en els límits de la naturalesa humana. Un dels llibres més comentats de l'any.Un llibre convertit en homenatge a les dones que han ajudat a l'autora a entendre la relació amb un context "on la carta de presentació és el teu gènere". Poesia feta imatge, un sacseig convertit en text.Joan Sellent presenta onze traduccions de les obres del dramaturg anglès, entre les quals Hamlet, El rei Lear o El somni d'una nit d'estiu. Més de mil pàgines que són un goig continu.Miquel Desclot fa la traducció completa –la primera en català de l'obra íntegra– d'un dels grans poetes de la història. Una referència i una delícia.L'obra poètica íntegra d'un altre autor majúscul. Ideal per comprovar si, líricament, també gastava la mateixa foscor aterradora.L'acció passa durant el dia dels Difunts del 1938 a Mèxic. Suficient per ser l'obra mestra de Malcolm Lowry i canviar el lector, sacsejar-lo i enlluernar-lo.El primer tom de l'edició crítica de l'obra de Carner, que inclou 726 poemes i 11 llibres. Per a lectors que portin la passió poètica inoculada per via intravenosa.Escrit al s.XVI, imagina una societat sense propietat privada, amb governants escollits per vot popular, amb divorci, amb eutanàsia, amb llibertat religiosa, amb repartiment racional del treball, amb hospitals gratuïts. Un llibre d'influència extraordinària al llarg dels segles.Cartarescu és capaç de seduir amb una veu erudita i, alhora, popular, deutor del somieig que no ens deixa establir la frontera exacta entre allò que és real i la ficció. Un tast saborosíssim amb l'espurna de les històries que tenen vida pròpia.Recull les millors peces breus de Foster Wallace. Una mostra brillant de la creativitat immensurable de l'autor i dels recursos amb què va saber radiografiar el nostre temps.Des d'una extrema minuciositat, amb un punt d'ironia, humor i melancolia, Mística conilla esdevé una evocació de la maduresa. El llibre conté set relats –pràcticament, novel·les breus– on hi ha soterrats un munt de temes constants que la fan reveladora.L’estima, el dolor, les renúncies implícites, els oblits o les pèrdues es relacionen íntimament en un obra on els protagonistes s’enfronten de manera imperceptible amb l’exterior, mentre proven d’oblidar els somnis i els desigs.L'any 2016 ha estat el del centenari del naixement de Roald Dahl, una icona de la literatura per a joves que traspassa edats i fronteres, però també autor d'excel·lents relats per a adults.On anirà a parar la humanitat i l'humanisme? La intel·ligència artificial pot prendre el control del planeta? Podem arribar a crear una raça superior a nosaltres, amb records, sentiments, amb emocions i amb consciència d'ella mateixa? Serem immortals?Farcit d'exemples, de reflexions incòmodes i de molta mala bava, la popular periodista de RAC1 parla sense embuts, amb l'estil "marca de la casa" i amb una ironia directa que posa el dit a la nafra. Una obra per pensar-hi, molt més enllà del temps que dura la lectura.La mirada experta i autoritzada de Toni de la Torre ens ofereix un gran tractat per conèixer tota la història de les sèries de televisió. Un recorregut on hi falta cap detall per als amants de la religió catòdica.Un obra il·luminadora sobre una de els coses més misterioses i incomprensibles per a l'home: l'univers. Divulgatiu i amè, és un recorregut signat per una estrella mediàtica, antic col·laborador de Stephen Hawking.Una visita inesperada es planta al bell mig del jardí i s’instal·la al casalot familiar de la Merricat Blackwood. Aterridora, inquietant i terriblement encantadora.Ambientada l'estiu de 1969 a Califòrnia, és una colpidora anatomia sobre com fer-se adult, a través de la història d'unes noies que recorden a les que formaven part de la camarilla de Charles Manson.La primera novel·la del poeta Carles Rebassa és una història escrita amb precisió dramàtica i un domini del llenguatge. Un grup d'adolescents cerquen la seva identitat mentre anem descobrint els fils que els uneixen, i les pors, desigs i emocions.Una obra magna, digna de lectura i de reflexió. Escrita per Lluís Calvo, poeta, narrador i assagista que ens sorprèn amb un assaig sobre la línia imaginària que connecta Catalunya amb una manera d'entendre l'europeisme i el pensament.Comanegra recupera el premi Nadal de 1951, escrit per Luis Romero i on es narraven 24 hores de la Barcelona de l'època. Però el llibre no ve sol, es presenta en una caixa que ve amb l'afegit de Gira Barcelona, escrit per dotze dels principals autors del país que, repartits per barris, narren 24 hores de la Barcelona d'avui.El cap Lucius Pendergast, de la Policía Científica Muntada del Canadà, no és un detectiu com els altres. El seguirem per ciutats com Cracòvia, Xangai i Buenos Aires, on coneixerà els personatges més estrambòtics i aprofundirà en els secrets de la gastronomia i els costums locals, mentre s'enfronta a misteris sobrenaturals. La darrera creació de Víctor Nubla.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)