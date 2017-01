Models de fanalets d'aquest any

L'ANC de Berga – tal i com ha passat a Vic generant una certa polèmica política - també ha fet una crida a anar amb estelades a la cavalcada dels Reis de la ciutat. En aquesta, i tal com es porta fent des del 2012, l'entitat demana fer el recorregut amb uns fanalets reivindicatius en què s'hi dibuixa la bandera independentista.Alhora, anima a omplir d'estelades les finestres i els balcons per on passaran els Reis aquest dijous a la tarda, així com a demanar-los que portin la República catalana. Per aquest motiu, aquest dimecres dia 4 de gener de 17.00 a 20.00 hores es farà un taller a l'Hotel d'Entitats participant en les activitats del Juguem Jugant per tal d'elaborar aquests fanalets independentistes. A més, es comptarà amb la col·laboració de Najlae fent dibuixos de Henna a qui li vingui de gust.

