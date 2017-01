El govern del Kirguizistan ha informat aquest dimarts que les autoritats turques han sol·licitat informació referent al terrorista de la discoteca Reina d'Istanbul, arran de la qual cosa diversos mitjans de comunicació han identificat com a ciutadà kirguís. Es tracta de Lakhe Mashrapov, un jove de 28 anys, i autor de la matança que va causar 39 víctimes mortals durant la nit de Cap d'Any El Comitè Nacional de Seguretat del Kirguizistan ha explicat que està investigant també aquest home i la veracitat d'un passaport que "possiblement pertany al suposat terrorista". El Consell ha explicat que ha obert un canal de comunicació amb les autoritats turques amb vista a compartir informacions sobre l'home, que segueix fugit. L'atac ha estat reivindicat pel grup terrorista Estat Islàmic i ha qualificat el terrorista d'"heroi" La policia turca ha detingut ara com ara 14 persones per la seva presumpta vinculació amb aquests fets, les últimes sis aquest dimarts a Istanbul, segons una font de seguretat esmentada per l'agència oficial Anatolia. Les autoritats no han detallat el vincle d'aquests sospitosos amb l'atac, però sí han deixat clar que entre ells no hi ha el responsable directe de la massacre.La pista que segueixen les autoritats porta també a Síria, des d'on hauria entrat a Turquia el terrorista. Diversos mitjans com Haberturk o CNN Turk asseguren que el sospitós va arribar a territori turc a través de la població de Konya el novembre del 2016, amb la seva dona i dos fills i sense aixecar sospites.Pocs dies abans de l'atac, hauria arribat a Istanbul, si bé no estaria clar el moment de la seva radicalització. La seva dona, que suposadament figura entre les persones arrestades, ha assegurat que es va assabentar de l'atemptat pels mitjans i que desconeixia la ideologia terrorista del seu marit, segons CNN Turk.Les autoritats turques no han revelat detalls de la investigació, però un portaveu del Govern, Numan Kurtulmus, va assegurar dilluns que ja estaven a punt d'acabar les identificacions.Les forces de seguretat turques han detingut dos estrangers a l’aeroport d’Ataturk (Istanbul) per la seva presumpta relació amb l’atac comès durant la nit de Cap d’Any. Els dos sospitosos, les identitats dels quals no han estat revelades, han estat traslladats a una comissaria de la capital turca.Prèviament, les autoritats havien confirmat l’arrest de sis persones i elevat el número de detingut per l’atac a 14.

