Xavier Domènech, a la Cadena Ser. Foto: Cadena Ser

El líder d'En Comú Podem al Congrés i arquitecte del nou partit dels "comuns", Xavier Domènech, ha reclamat aquest dimarts en una entrevista a la Cadena Ser que el Govern convoqui uns nous comicis al Parlament de manera immediata. "El que cal a Catalunya són unes eleccions ja, on es constatarà que l'estat autonòmic està esgotat, però també i que fan falta uns pressupostos socials i un Govern on el president hagi estat votat", ha sentenciat.Per a Domènech, ara mateix hi ha un executiu en exercici "que se sosté sota compromisos que no han complert". "JxSí i la majoria que governa eren perquè al juny de 2017 Catalunya fos independent i això ja se sap que no s'acomplirà; ara defensen el referèndum quan ens deien que era una pantalla passada", ha explicat.D'altra banda, Domènech ha insistit que la seva formació aposta per un referèndum que sigui vinculant i que estigui pactat amb l'Estat, rebutjant de nou així la possibilitat d'una consulta unilateral. "Nosaltres hem defensat fins avui un referèndum pactat. És cert que el PP es tanca en banda i per altra part tampoc té una proposta, perquè la reforma constitucional no sabem què és i l'operació diàleg és ja un fracàs. I davant això, Catalunya ha de poder construir-se. Però la idea del referèndum unilateral no sabem en què es diferenciaria del 9-N que ja es va fer, i que no va tenir efectes polítics ni jurídics vinculants", assegura el portaveu de la confluència.En aquest sentit, Domènech assegura que el seu espai polític seguirà "treballant" per una consulta pactada amb l'Estat, però s'ha obert a escoltar i estudiar "una altra proposta si es posa sobre la taula i és viable", tot avisant que al seu criteri això "no s'ha fet".

