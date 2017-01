L’ONG contrària als correbous AnimaNaturalis ha difós aquest dimarts els resultats d’un “exhaustiu estudi” en el que asseguren que durant el 2016 s’han organitzat a tot Catalunya uns 420 actes amb bous, 400 dels quals a les Terres de l’Ebre. Es tracta d’unes xifres que segons l’organització animalista “mai ningú ha donat a conèixer” fins ara, ja que “només alguns anys” el Delegat de Govern de les Terres de l'Ebre ha donat a conèixer la xifra de dies autoritzats per a organitzar correbous, però segons AnimaNaturalis aquesta “no és una forma lògica de comptar els actes amb bous”. La presidenta d’AnimaNaturalis a Espanya, Aïda Gascón, es queixa que "hi ha pobles on només fan un correbou al dia, mentre que en d’altres se n’arriben a fer més de 10, per tant, el que s´ha de comptabilitzar són els actes autoritzats i no els dies".Durant la passada temporada taurina AnimaNaturalis ha presentat 4 denúncies al Departament d´Interior de la Generalitat de Catalunya, per incompliment de la llei de protecció animal, en correbous celebrats a Aldover, Sant Jaume d'Enveja i Amposta, les quals esperen la resolució d’Interior. Més enllà de les denúncies, AnimaNaturalis assegura que "encara que no s´incompleixi la llei i encara que no hi hagi sang o mort pública, els bous pateixen molts cops de cap i en les seves extremitats, a més de patir molta angoixa i estrès durant moltes hores, des del transport, durant l´espectacle i fins que són tornats de nou al camp".Durant el 2016 AnimaNaturalis, va intensificar la seva campanya de vigilància dels correbous a Catalunya i va visitar en 14 ocasions diferents actes taurins de les Terres de l’Ebre, en alguns dels quals, segons recorda l’ONG, els seus membres van tenir problemes “més o menys greus” amb aficionats taurins. Entre els incidents més destacats, sens dubte, les agressions patides per dues de les seves membres a Mas de Barberans , on van patir agressions físiques i van destrossar i robar part del material de filmació que duien, unes imatges que van tenir fins i tot ressò internacional.L’organització també ha denunciat públicament incidents a Aldover “on tres membres van haver de ser resguardades dins l´ambulància davant d´una multitud embogida d´aficionats taurins i veïns que ens volien fer fora del poble les activistes a puntades”, segons Aïda Gascón. La presidenta d’AnimaNaturalis assegura que la presència policial i la coordinació amb els ajuntaments “ha estat clau per evitar incidents tan violents com el de Mas de Barberans”, però tot i així encara s'han anat produint situacions de “molta tensió”. “A Santa Bàrbara vam haver de ser escortades pels Mossos al marxar, perquè fins i tot un cop dins el cotxe ens tiraven pedres i donaven cops a les finestres, i a Ulldecona també vam haver de ser escortades fins als cotxes perquè, tot i la presència policial, un grup de taurins ens van seguir pel carrer, insultant-nos i amb actitud amenaçant. A Xerta un jove se’ns va apropar i ens va alçar el puny per intentar trencar la càmera mentre cridava que no li importava que hi haguessin els Mossos. A Sant Jaume d'Enveja també vam haver de ser escoltades per la policia perquè un grup d'aficionats va sortir darrere nostre insultant-nos i amenaçant-nos”, explica Gascón.L’organització animalista valora el 2016 com un “any clau per a l´inici de la fi dels correbous”. Per primera vegada, l’Ampolla i Les Cases d’Alcanar han deixat de celebrar els bous a la mar Fora del territori, municipis que tradicionalment organitzaven correbous, com Badalona, Roses o Olot, han decidit des dels seus ajuntaments no permetre més aquests espectacles per considerar-los maltractament animal. També ajuntaments ebrencs com Ascó i Roquetes “han constatat que organitzar actes amb bous no era econòmicament viable i han decidit celebrar les seues festes majors sense correbous”, asseguren des d’AnimaNaturalis.L’ONG també valora el fet que ciutadans de les Terres de l'Ebre hagen començat a organitzar-se i també en altres pobles com Santpedor i Torroella de Montgrí s’hagin engegat iniciatives “que al 2017 tindran una continuïtat assegurada”. AnimaNaturalis assegura que al 2017 intensificarà encara més la vigilància als correbous de tota Catalunya.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)