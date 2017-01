📌 La campanya #FemFutur treballarà per fer possible la República de tothom, amb ciutadans informats, siguin avui independentistes o no pic.twitter.com/NAw7BL1A3n — Assemblea Nacional (@assemblea) 3 de gener de 2017

Natàlia Esteve, Jordi Sànchez i Àngels Folch presenten la nova campanya de l'ANC. Foto: Jordi Bes

L' Assemblea Nacional Catalana (ANC) posarà en marxa a partir del 15 de gener una campanya amb el lema "Fem futur", amb la qual busca "guanyar el referèndum" aportant el màxim d'informació a la ciutadania, ha explicat aquest dimarts el president de l'ANC, Jordi Sànchez. Pretenen així convèncer especialment els indecisos de l'àrea de Barcelona i del Tarragonès, i els votants dels partits –com els "comuns" i els socialistes- entre els quals, segons Sànchez, hi ha "percentatges no menors de partidaris de la independència".Davant de les enquestes que vaticinen un empat tècnic en el referèndum, l'ANC vol oferir "una pluja de raons" per sumar noves voluntats a favor de la independència, ha relatat Sànchez. El tret de sortida serà el 15 de gener a Sant Feliu de Llobregat, coincidint amb una reunió del secretariat nacional de l'assemblea. La preveuen allargar fins a principis de l'estiu o bé abans si la Generalitat decideix avançar la consulta, moment en el qual l'ANC preveu iniciar una nova campanya amb la qual demanarà obertament el vot per al "sí". Esperen amb aquest procés iniciar "l'últim trajecte" de l'entitat, després de cinc anys de trajectòria, ha afegit el seu president.Per a l'ANC, el referèndum és irrenunciable, i ha replicat al líder d'En Comú Podem al Congrés, Xavier Domènech, el qual ha reclamat aquest mateix dimarts que el Govern convoqui uns nous comicis al Parlament de manera immediata . Preguntat pels mitjans, Sànchez ha destacat que hi ha un compromís de la cambra catalana de "referèndum o referèndum". Segons ell, "tota la resta és tancar en fals el procés", i ha reblat: "No hi ha cap altra forma de tancar el procés que no passi per una convocatòria explícita als ciutadans sobre quin ha de ser el futur polític de Catalunya".Segons la vicepresidenta de l'ANC, Natàlia Esteve, la intenció de la campanya és donar arguments per "combatre la desinformació i la campanya de la por" de l'Estat espanyol i d'alguns partits polítics. Considera que hi ha sectors de la població que són "permeables" a aquests missatges procedents de l'Estat, fet davant del qual ha defensat que cal informar perquè la població prengui una decisió "lliure" sobre què votar en el referèndum.Esteve ha exemplificat el tarannà "centralista" de l'Estat amb la polèmica pels fanalets amb l'estelada de Vic , després que, preguntat pels periodistes, Sànchez hagi intentat treure ferro a l'assumpte. El president de l'ANC ha defensat que és "una iniciativa local, que cal respectar-la i que s'ha desenvolupat durant quatre anys sense cap tipus de polèmica". A més, ha defensat que l'estelada no és un símbol de confrontació, sinó que "s'ha incorporat amb normalitat a la majoria d'activitats festives i culturals del país", com a la Patum de Berga i els castellers.La campanya es dirigeix a tot el territori, però es focalitzarà especialment allà on hi ha moltes persones que "no tenen clar la seva posició", ha concretat la secretària general de l'entitat, Àngels Folch. Entre elles hi figurarien barris del Barcelonès; poblacions del Vallès Occidental com Badia, Barberà, Castellar, Cerdanyola, Sabadell i Terrassa, i de les comarques del Vallès Oriental, el Baix Llobregat –on es donarà el tret de sortida-, el Garraf i el Tarragonès. Cada mes s'abordarà un tema, i el primer seran les infraestructures.L'assemblea espera mobilitzar uns 5.000 voluntaris, entre els quals els "supervoluntaris", aquells disposats a desplaçar-se on faci falta per fer la campanya. Sànchez ha reivindicat que es prioritzin algunes zones, ja que considera que seria "molt absurd" repartir els esforços per igual a tot arreu quan n'hi ha que el suport a una república catalana està per sobre del 80% i en d'altres bascula entre el 40% i el 60%. "Vic ja el tenim guanyat", ha exemplificat, de manera que ha anticipat que alguns osonencs es desplaçaran a altres comarques per aconseguir que guanyi el "sí" al referèndum.El president de l'ANC també s'ha referit al fet que la versió europea del diari nord-americà Politico ha inclòs el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la llista de dotze personalitats i factors mundials que poden "arruïnar" el 2017 En resposta als periodistes, ha considerat que es tracta d'una utilització "absolutament desafortunada" intentant posar en el mateix nivell elements que configuren processos amb alguns polítics populistes i d'extrema dreta a Europa, amb el de Catalunya, el qual té "bases profundament democràtiques", i ha afegit que "no apel·la en cap sentit al vot de la por", de manera que ha defensat que "no es pot comparar".No obstant això, també li veu "una part positiva" al rànquing, i és que Catalunya està a l'agenda internacional. "Reconeixen obertament que el 2017 serà l'any de Catalunya", ha ressaltat Sànchez, el qual ha subratllat que es tracta d'"un fracàs indiscutible" de l'Estat.

