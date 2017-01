Escuelas, TVs, asociaciones, fiestas populares... y ahora la cabalgata de Reyes. Lamentable. Necesitamos volver urgentemente al 'seny' https://t.co/eEiihFnJKF — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 2 de gener de 2017

Hasta en la cabalgata de los Reyes Magos en manos de los niños quieren meter los políticos separatistas su bandera de división... Lamentable https://t.co/5GPbVAfpGC — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 2 de gener de 2017

Utilizar por parte de estos fanáticos un día tan especial para los niños, es propio de mentes mezquinas. https://t.co/HejpPU2IMD — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 2 de gener de 2017

🗒@AssembleaOsona i @OmniumOsona rebran els Reis amb una tradició des del 2012, i conviden a sumar-se a la llum pel futur millor per a tothom — Assemblea Nacional (@assemblea) 3 de gener de 2017

La crida d'ANC i Òmnium Cultural d'Osona a anar rebre els Reis d'Orient a Vic amb els fanalets amb la bandera independentista i penjar estelades a finestres i balcons ha generat una polèmica política. Quan la notícia va començar a córrer aquest dilluns per la xarxa, tan Ciutadans com PP no van tardar a carregar contra aquesta iniciativa. Es dóna la circumstància que enguany la cavalcada serà retransmesa per TV3.D'una banda, els dirigents de Ciutadans, Inés Arrimadas i Albert Rivera han titllat de "lamentable" aquest fet. La cap de l'oposició al Parlament demana tornar urgentment al "seny", mentre que Rivera diu que "fins i tot a la cavalcada dels Reis Mags (...) volen posar els polítics separatistes la seva bandera de divisió". En la mateixa línia, Xavier García Albiol (PP) ha considerat que els impulsors són uns "fanàtics" amb "ments mesquines".Tot i que s'ha posat el crit el cel, rebre els Reis amb fanalets d'estelades a Vic, no és gens nou. Així ho ha explicat la coordinadora de l'ANC d'Osona, Jèss Carol, a, remarcant que es fa des de l'any 2012. Carol ha dit que "en cap moment, vol que sigui una manifestació, no es demana que es vagi amb l'estelada el coll". "No ho imposem a ningú, s'ofereix una opció i són els pares i els nens que decideixen el seu fanalet" sentencia la coordinadora.A més, no s'ha fet cap producció extra per la rebuda de Ses Majestats a Vic; es compta amb uns 500 fanalets. Pel que fa a omplir d'estelades les finestres i els balcons, "és el mateix que es demana per Sant Jordi" apunta la coordinadora.

