Martin Freeman, el hòbbit de l'adaptació cinematogràfica de Peter Jackson

Aquest dimarts, 3 de gener de 2017, se celebren 125 anys del naixement de John Ronald Reuel Tolkien , el creador de la Terra Mitjana i l'autor que va dotar de vida i transcendència a la mitologia de la cèlebre El senyor dels anells. L'obra, convertida en una lectura de culte i iniciàtica per milers de lectors d'arreu del món i de tota mena d'edat i condició, venia acompanyada d'altres creacions que ajudaven a entendre les claus d'un univers vast, extens i on cada detall tenia una raó de ser.De fet, l'èxit de la gran trilogia no es podria entendre sense el llibre precursor, que aquest 2017 compleix 80 anys en plena vigència, El hòbbit. Amb el títol original de The Hobbit, or There and Back Again (Viatge d'anada i tornada), Tolkien va reconèixer que el llibre tenia l'única pretensió de divertir els seus propis fills. Escrit en el traspàs de la dècada dels 20 als 30, El hòbbit va ser publicat el 21 de setembre de 1937, convertint-se en la primera obra ambientada a la Terra Mitjana i en el pas previ a la magnitud literària i mitològica d'El senyor dels anells i d' El Silmaríl·lion L'arc argumental d'El Hòbbit se situa a l'any 2941 de la Tercera Edat Solar, i explica com el hòbbit Bilbo Saquet emprèn la recerca del tresor que custodia el drac Smaug, conjuntament amb el màgic Gàndalf i un grup de nans. El gran èxit del llibre va provocar que Tolkien, empès pels seus editors, continués la saga. L'autor britànic, però, volia anar més enllà i va fer un altre pas de rosca, dotant El senyor dels anells de foscor i d'un to adult i allunyat al to apte per a nens del precedent. Això va provocar que El Hòbbit hagués de ser lleugerament retocada per fer coherent i equiparables les dues històries.Recentment, les aventures detallades a El hòbbit han tingut una vida fílmica –amb una desigual i decebedora, segons els grans entesos en la "religió tolkieniana"– adaptació de Peter Jackson, que ja havia tastat l'èxit amb l'adaptació d'El senyor dels anells i que ha allargassat el llibre fins a convertir-lo en una pomposa trilogia. El primer dels tres films es va estrenar el desembre de 2012.

