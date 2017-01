L'agència matrimonial Soulmate, fundada a final de 2015 a Barcelona, ha crescut a Espanya durant el seu primer any d'activitat i s'ha expandit pel Regne Unit i Bèlgica "per ampliar la cartera de clients internacionals i per l'interès que crea aquest model de negoci", ha explicat la fundadora de la companyia i assessora de parelles, Montse Herrera, en declaracions a Europa Press.

Actualment, l'empresa té tres treballadors i seu a la capital catalana, tot i que té previst obrir en 2017 un despatx a Madrid per ampliar la seva atenció a la resta de la península, i ja ha iniciat contactes per establir col·laboracions amb altres companyies i vendre els seus productes a Europa.

"Soulmate és una agència matrimonial totalment diferent a la resta perquè no té una àmplia llista de clients", ha destacat Herrera per explicar el concepte 'matchmaking', que fa referència al procés de fer coincidir a dues persones que busquen parella d'una forma seriosa i rigorosa amb el propòsit de mantenir una relació sentimental estable i que rebutgen l'ús de pàgines web i aplicacions.

Concretament, els usuaris de Soulmate busquen "extrema confidencialitat" perquè molts tenen un càrrec públic o són alts executius i no volen penjar els seus perfils a la xarxa, ha apuntat Herrera, a més d'explicar que les persones que contacten amb l'agència és perquè no tenen temps per buscar parella.

Herrera ha obert l'agència després de veure que havia una necessitat al mercat i fixant-se en altres models d'èxit de països com els Estats Units i el Canadà, ja que "la fórmula està molt arrelada a la societat nord-americana" i perquè a Espanya no existien negocis que oferissin serveis similars.



Elevat nivell adquisitiu

Soulmate ofereix tres paquets diferents depenent de les necessitats i recursos que estiguin disposats a invertir a trobar parella, comptant així amb un servei de 6.000 euros, un altre de 10.000 euros i un altre de 15.000.

La fundadora de la companyia explica que els preus varien per les experiències que ofereix cada paquet i pel percentatge de probabilitat de trobar parella estable en un temps determinat, de manera que el paquet més car assegura més d'un 80% de probabilitat de trobar parella en la primera cita i poder començar una relació, i el de menor preu supera el 60% d'èxit.

Per a aquelles persones que no disposin dels diners suficient per contractar un d'aquests paquets, també tenen l'opció de pagar 360 euros i convertir-se en client de cortesia, figura que es manté en la cartera de clients però per a la que no es realitza una tasca de recerca personalitzada.

Herrera fa un seguiment de tots els clients i els analitza durant uns quatre mesos aproximadament abans de la primera cita, i després continua amb ells per veure l'evolució de les parelles que ha unit i comprovar "que es troben en bon estat de salut".



Un model d'èxit entre alts executius i empresaris

Soulmate té una cartera de 70 clients, tot i que preveu augmentar aquesta xifra en 2017 "gràcies a l'èxit que ha tingut el model de negoci" entre els alts executius i empresaris, el principal públic objectiu de l'agència.

Un altre dels propòsits de la companyia per a l'any vinent és recuperar la inversió de 100.000 euros feta el 2015 per posar en marxa el negoci, "un objectiu que es complirà" segons Herrera, esperant fins i tot algun benefici.

Diverses persones han proposat ja a la fundadora de Soulmate d'obrir franquícies, tot i que ho ha rebutjat "de moment" ja que es vol centrar en el creixement a nivell espanyol i europeu de la pròpia agència.

"No és el moment d'obrir franquícies", ha apuntat Herrera, fixant el 2018 com horitzó per plantejar-se aquest objectiu i iniciar així nous contactes per obrir seus a Escòcia i Itàlia, els països més interessats en aquest negoci.

