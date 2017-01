El portaveu de Ciutadans a les Corts Valencianes, David de Miguel, en la seva intervenció al ple. Foto: Europa Press

El grup parlamentari de Ciutadans a les Corts Valencianes ha demanat al govern de Ximo Puig que impulsi un pla educatiu de "cultura tributària". El portaveu taronja a la cambra legislativa de la comunitat, David de Miguel, creu que entre els menors està molt estesa "l'acceptació del frau fiscal" i per això demana que s'ofereixin sessions formatives als centres educatius per conscienciar-los sobre "la importància de complir amb les obligacions tributàries"."Hi ha un gran desconeixement entre la ciutadania sobre com n'és de fonamental pagar impostos per sostenir el nostre estat del benestar", defensa De Miguel, que considera "l'acceptació social del frau fiscal tan greu com el frau en si mateix". La proposta de Ciutadans preveu que la Conselleria d'Ensenyament del Consell engegui un programa lectiu "pensat per a nens i adolescents" que imparteixi "educació tributària" als alumnes.El pla de la formació taronja, que ha presentat com una proposició no de llei a les Corts, també contempla altres iniciatives, com ara visites dels estudiants a les seus que l'Agència Tributària té repartides pel territori. Paradoxalment, el portaveu de Ciutadans al Parlament de Catalunya entre el 2010 i el 2014, Jordi Cañas, va haver de dimitir, precisament, per estar presumptament vinculat a un cas de frau fiscal

