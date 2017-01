La menor de 16 d'Esplugues de Llobregat que estava desapareguda des de divendres passat ha aparegut sana i estàlvia aquesta matinada a casa d'una amiga. La família de la noia havia presentat una denúncia per la seva desaparació davant dels Mossos d'Esquadra després que sortís de casa el divendres i ja no tornés.La menor, veïna del barri de Can Vidalet de la ciutat, feia quatre dies que estava desapareguda i no havia deixat cap nota a la família. Aquesta nit, però, ha estat localitzada a Granollers, al domicili d'una seva amiga. Ahir el seu cas es va donar a conèixer a través dels mitjans, després que els pares llencessin una crida per trobar-la

