Un home de 38 anys ha resultat ferit greu en un xoc entre un camió i una furgoneta a l’AP-7, a Constantí. Segons el SEM, que hi ha desplaçat tres vehicles, l'home ha estat traslladat a l'Hospital Joan XXIII. En aquest incident també hi ha hagut dos ferits més, en estat menys greu. Es tracta d'una dona de 36 anys i d'un home de 45, que han estat traslladats a l'Hospital Joan XIII i a Santa Tecla, respectivament.Des del Servei Català de trànsit informen que l’avís s’ha rebut cap a les 5.58 h i el xoc que s’ha produït al punt quilomètric 251, ha provocat s'hagués de tallar la circulació per dos carrils durant més de dues hores, en sentit Barcelona. Aquest incident ha causat retencions. La situació ara mateix està normalitzada.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)