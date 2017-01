Un centenar d'ovelles i cabres del ramat que pastura per Matadepera i el nord de Terrassa han mort aquest dilluns a conseqüència d'un atac "brutal" per part d'uns gossos, segons ha denunciat l'ADF de la població vallesana . La majoria dels animals morts són femelles en període de gestació i les seves cries; a més, d'altres han quedat greument ferits. L'atac ha tingut lloc al corral on dormien, de matinada. Haurien estat dos gossos de raça potencialment perillosa que s'haurien colat al tancat i haurien provocat la catàstrofe.El ramat pertany a l'empresa La Vall SCP, del jove pastor matadeperenc Pau Garcia. El ramat, en total, comptava amb més de 200 ovelles i una cinquantena cabres que pasturen habitualment per Matadepera i per la zona nord de Terrassa, on hi tenen diversos tancats, als peus del parc natural de Sant Llorenç del Munt. El ramat col·labora amb l'Ajuntament de Matadepera i l'Agrupació de Defensa Forestal (ADF) de Matadepera en la prevenció d'incendis, amb una activitat ramadera que serveix per netejar el sotabosc de les franges forestals o tallafocs.Arran de l'atac al ramat d'en Pau Garcia, l'ADF Matadepera ha posat el crit al cel pels gossos descontrolats. No és la primera vegada que hi ha incidents entre el ramat i gossos que els seus propietaris deixen deslligats, malgrat que aquesta és la major desgràcia que hi ha hagut fins ara des que les ovelles i les cabres del pastor vallesà pasturen per la zona.

