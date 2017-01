Representants el comitè d’empresa del Zoo de Barcelona demanen una instal·lació polivalent per mantenir els dofins actuals durant tota la vida, en lloc de traslladar-los a altres centres per tancar el delfinari, com preveu el govern d’Ada Colau , que descarta construir una nova instal·lació.Segons han explicat a Europa Press, habilitar aquesta piscina polivalent permetria que, després de la mort d'aquests dofins, es pogués dedicar a exemplars d'una altra espècie, per la qual cosa el Zoo deixaria de tenir aquests animals, la més gran de les quals -l'única nascuda en llibertat- va ser capturada fa 36 anys, i el més jove en té quatre.Han avisat que un trasllat genera estrès als animals, i que en la majoria dels centres on podrien traslladar-los, els dofins probablement haurien de fer espectacles, cosa que es dóna per segur si es tracta de centres privats. El govern municipal compta amb sis propostes de destinacions diferents per traslladar-hi quatre dels dofins -dos ja són a l'Oceanogràfic de València des del juliol-, tres dels quals van néixer en captivitat, mentre que la més gran és originària del Carib.Adverteixen que és una "falta de responsabilitat passar la pilota a un altre zoo" i que implica desentendre's del seu benestar, condició que consideren que tenen garantida a l'equipament de la capital catalana, on tenen vuit cuidadors, tres veterinaris i un conservador. "Enlloc més estaran millor que aquí", defensen, i recorden que fa anys que exigeixen una millora de la instal·lació dels dofins i que no s'han fet les inversions necessàries en la piscina, que no compleix les condicions adequades per als animals, per la qual cosa no podran seguir-hi a partir del 2019 si no s'actualitza, com va exigir l'Associació Europea de Mamífers Aquàtics.Els treballadors lamenten que la tinenta d'alcalde Janet Sanz asseguri que els dofins del Zoo han desenvolupat malalties, cosa que neguen, i l'han avisat que, si realment així ho considera, és "hipòcrita" no traslladar els animals immediatament i no tenir data per fer-ho, ja que hauria de ser urgent si estiguessin malalts.Els representants del comitè d'empresa, que no donen per fet que la decisió del trasllat sigui definitiva, comparteixen que els dofins no protagonitzin espectacles perquè els "ridiculitzen", però han destacat que els animals han de fer exercicis per treballar músculs que no utilitzarien si no fos per aquestes rutines, i consideren que és un "contrasentit" que, si es fan per necessitats del dofí, els visitants no puguin presenciar-ho.Asseguren que el grup de treball impulsat per l'Ajuntament per definir el futur del delfinari i del model del Zoo ha estat una "comèdia", ja que la decisió l'hauria d'haver pres un grup d'especialistes -recorden que l'expert en cetacis Àlex Aguilar va abandonar el grup perquè no hi estava d'acord-.Sostenen que hi ha deficiències en la gestió del Zoo i que es fan inversions que no prioritzen el benestar dels animals, com instal·lar nous torns a l'entrada i col·locar un nou parc infantil on es podria haver situat una instal·lació millor per a alguna espècie.Els treballadors han criticat que un dels tancs dels dofins es va pintar fa uns mesos amb una empresa amb la qual abans no havien operat i que, malgrat que va garantir que es mantindria en bones condicions durant una dècada, un mes després la pintura es va escrostonar i els dofins van començar a menjar-se-la, per la qual cosa van haver de tancar el tanc.Mantenen que el director del Zoo ha de ser un professional d'un sector vinculat als animals –biòlegs, veterinaris o conservadors– amb "interès, coneixement i experiència", que defensi l'equipament, perquè la seva millora depèn dels recursos i especialment de la voluntat, i lamenten que s'ha produït una mercantilització del Zoo.D'altra banda, demanen que l'equipament sigui un "tema de ciutat, no polític" i, davant del debat del futur model de Zoo i de prioritzar les espècies autòctones, asseguren que actualment les que estan més mal tractades per les deficiències a les seves instal·lacions són aquestes a causa de la falta d'inversió, entre les quals han citat els ossos bruns ibèrics.

