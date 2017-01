Terrorist suspected of carrying out Istanbul nightclub attack on behalf of Daesh captured on CCTV camerashttps://t.co/6o0Y6WcFod pic.twitter.com/m8VU3CdIvI — DAILY SABAH (@DailySabah) 2 de gener de 2017

Les autoritats turques continuen estirant el fil per identificar i localitzar l'atacant que va matar 39 persones en una festa de Cap d'Any al club Reina d'Istanbul . La policia ha dut a terme durant aquesta matinada una operació al barri de Zeytinburnu de la mateixa ciutat turca per detenir el presumpte autor de l'atemptat.Els investigadors no n'han revelat la identitat, però apunten que es tractaria d'un jove de 25 anys procedent del nord-oest de la Xina o d'alguna república ex-soviètica. A més, creuen que hauria combatut amb Estat Islàmic a Síria durant el novembre passat i que hauria participat en la preparació de l' atemptat a l'aeroport d'Istanbul que va deixar 43 morts el juny del 2016.La policia està convençuda que l'autor de la massacre encara és a Istanbul i ha difós unes imatges a través dels mitjans de comunicació en què es pot veure al presumpte terrorista traient diners d'un caixer automàtic. En paral·lel, les forces especials turques han continuat arrestant persones que podrien estar vinculades amb l'atacant. De moment, ja n'han detingut 12, entre les quals hi hauria la dona de l'atacant i els seus dos fills.El viceprimer ministre turc, Numan Kurtulmus, ha explicat en roda de premsa que disposen de les seves empremtes i esperen identificar-lo en les properes hores. De moment, el que tenen clar les autoritats és que el jihadista tenia una bona instrucció militar perquè, mentre disparava indiscriminadament, hauria canviat fins a sis cops el cartutx i hauria descarregat més de 180 bales.Abans de fugir, va estar uns tretze minuts a la cuina del local Reina d’Istanbul, on s’hauria canviat de roba i hauria netejat l’arma. Els investigadors creuen que després va pujar a un taxi i, quan li va dir que no tenia diners per pagar, va acabar marxant a peu. Estat Islàmic ja ha reivindicat l'atemptat i ha qualificat el terrorista d'"heroi"

