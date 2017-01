L'exterior de la presó amotinada, situada a la ciutat de Manaus, al Brasil. Foto: Twitter

Un mínim de 60 persones han mort a causa de la batussa que va tenir lloc diumenge a la presó de la ciutat brasilera de Manaus entre bandes rivals, segons va informar aquest dilluns el ministre de Seguretat de l'estat d'Amazones, Sérgio Fontes.La batussa va començar a última hora de diumenge amb enfrontaments entre membres de la Família del Nord i el Primer Comandament de la Capital, dues faccions rivals. Fontes ha assenyalat el narcotràfic com origen de la disputa.A això se suma un problema d'amuntegament, d'acord amb la coordinadora de la Pastoral Carcerària de l'Estadi, Marluce da Costa Sousa. Tot i que la presó de Manaus només té capacitat per a 454 presos, hi ha 585, segons xifres del Consell Nacional de Justícia.Les faccions han pres com a ostatges 74 presos i 12 funcionaris. Els guàrdies de presons han estat alliberats en les primeres hores de dilluns, mentre que els altres han estat lliurats al final de la batussa, que ha durat 17 hores.Durant el motí, els seus responsables han tret set cadàvers decapitats a l'exterior del recinte penitenciari. Entre els morts hi figura l'expolicia Moacir Jorge Pessoa da Costa, conegut per l'àlies de "Moa" i vinculat a una xarxa criminal liderada per l'exdiputat Wallace Souza, segons G1.Fontes ha indicat que el balanç encara no és definitiu perquè les autoritats, que ja han aconseguit entrar a la presó, encara estan fent recompte dels presos que hi ha -uns 20 s'haurien fugat- i en quin estat es troben.El ministre regional ha reclamat mesures al Govern federal perquè es tracta d'una crisi "a nivell nacional", recordant altres aldarulls recents a presons de tot el país. "Hem d'enfrontar junts aquesta situació", ha sostingut.El ministre de Justícia del Brasil, Alexandre Moraes, ha emès un comunicat en el qual ha ofert tota la seva col·laboració a les autoritats d'Amazones. El governador, José Melo de Oliveira, ja ha avançat que usarà part del fons penitenciari transferit pel Govern central.

