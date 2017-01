| 12 comentaris Jordi Bes

01/01/1970

El republicà Alfred Bosch promet que faran "el possible" per tenir una llei sobre els arrendaments abusius, però la federació i C's avisen que no es pot eludir el lliure mercat | Des de l'oposició reclamen a Colau que actuï perquè la bombolla ha esclatat en el seu mandat i el socialista Daniel Mòdol defensa que l'Ajuntament no ho pot afrontar sol ni de cop