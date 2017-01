John Berger Foto: Wikicommons

L'escriptor, pintor i poeta John Berger (Londres, 1926) ha mort aquest dilluns a l'edat dels 90 anys. Entre les seves obres més conegudes hi ha Modos de ver, un assaig d'introducció a la crítica de l'art considerat un text de referència.Berger era fill d'un jueu convertit al cristianisme que després de servir com a oficial durant la Primera Guerra Mundial, va abandonar el desig de ser sacerdot. Als setze anys es va escapar del St. Edward's School d'Oxford, decidit a estudiar art, una trajectòria que es veure interrompuda per la guerra i que va reprendre anys més tard.Després de dedicar-se durant anys a la pintura, a la dècada dels 30 va decidir centrar-se en l'escriptura. El 1958 va publicar la seva primera novel·la, A Painter of Our Time, a la qual la seguirien noves novel·les, assaigs, articles de premsa, poesia i fins i tot obres teatrals.

