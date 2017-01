La Cecot viu enmig de la "treva nadalenca" que manté amb Foment del Treball després de la crisi entre les dues entitats que es va reproduir el desembre passat. Les dues corporacions empresarials van donar-se un temps de marge per mirar de resoldre les tensions que acumulen els darrers anys i s'ha format un comitè de sis persones per intentar trobar una solució a l'enfrontament El president de la patronal terrassenca, Antoni Abad, ha dit que “un altre funcionament de Foment és possible”, per confirmar que manté el pols per liderar Foment del Treball. Alhora, el cap de la Cecot s’ha mostrat esperançat en la possibilitat de resoldre la crisi amb l’organització que presideix Joaquim Gay de Montellà. “Ens sentim Foment com a propi -ha dit- i alhora ens sembla cabdal un Foment que sigui més proactiu” perquè “hem de recuperar lideratge”. Ha negat que el 2016 hagi estat un any de tibantors entre les dues patronals i ha recordat el treball conjunt en àmbits sensibles. Abad ha dit que “Foment ha de saber fer de cúpula”, i ha insistit en la desvinculació dels dos temes: la seva candidatura a Foment i les tensions existents entre les dues patronals.La setmana vinent, hi haurà la primera sessió de treball de la comissió de sis formada el desembre passat. “Les dues parts ens hem de posar les coses fàcils”, ha afirmat. El cap de la Cecot ha subratllat la cordialitat de les relacions amb el president de Foment, Joaquim Gay de Montellà, afegint que ells dos no poden ser rivals, ja que Gay de Montellà ja no pot tornar a presentar-se a la reelecció.Preguntat sobre el referèndum, Abad no ha entrat en el fons però ha tornat a deixar clar el posicionament de la Cecot en favor del dret a decidir. Ha dit que “es tracta d’un tema de qualitat democràtica”, i s’ha referit a la normalitat amb què democràcies consolidades recorren a les consultes a la ciutadania en temes vinculants, des de Suïssa a Califòrnia, on ha dit que el mateix dia de les eleccions presidencials se celebraven vuit consultes més sobre temes diversos. “Les coses es poden ordenadament defensar”, ha dit el president de l’empresariat vallesà, qui també ha emprat el terme “pacíficament”.Abad ha fet aquestes afirmacions en la trobada informativa per exposar les perspectives econòmiques de l’any 2017. “Es continua respirant positivisme”, ha dit, tot advocant per refundar les bases de la competitivitat del país. En paraules d’Abad, “això vol dir parlar de productivitat, tecnologia, innovació i per apostar per les persones, és a dir, treballar per la seva formació”. Ha vinclat prosperitat i equitat com a conceptes que han d’anar plegats.Ha dit que Europa té una oportunitat per generar mercat intern, però ho ha de fer afrontant reptes com són els moviments migratoris, la mobilitat de les persones i la recerca del talent. En aquest sentit, ha dit que Espanya no és dels països més atractius per caçar talent i, per tant, caldrà treballar molt. La piràmide de població catalana i espanyola és molt estreta i s’imposa un gran esforç en reciclatge i formació. “Renovem la fe crítica en Europa”, ha dit, defensant una major aproximació de les institucions comunitàries als ciutadans.Antoni Abad ha criticat els “divendres interessants” que han estat molts consells de ministres des de la formació del nou govern espanyol, amb les noves mesures tributàries decidides pel govern de Mariano Rajoy, insistint en les crítiques patronals a tot el que suposi més pressió fiscal. Ha criticat durament el sistema d’informació integrada -que permet el registre on-line de totes les factures emeses-. Agafant la paraula al president de la Ceoe, Joan Rosell, que no va descartar recórrer als tribunals, Abad ha apuntat la possibilitat d’anar al contenciós administratiu o pensar en un recurs d’empara al Constitucional.Ha afirmat que continuen els elements d’incertesa en el panorama econòmic, però que la incertesa no sempre es decanta cap al costat negatiu. Sobre el factor Trump, per exemple, ha dit que el seu pla plurianual de millora de les infraestructures també pot presentar elements positius.

