El ministre de Justícia, Rafael Catalá. Foto: ACN

El govern espanyol ha indultat un promotor immobiliari que va estafar diverses famílies a les que demanava avançaments per a la compra d'habitatges en urbanitzacions que mai va construir. És un indult que es troba entre uns altres onze que van ser aprovats en l'últim consell de ministres i que aquest dilluns publica el Butlletí Oficial de l'Estat José Manuel Magdaleno Hernández va ser condemnat el 20 de febrer de 2012 per l'Audiència Provincial de Santa Cruz de Tenerife com a autor d'un delicte continuat d'estafa a la pena de tres anys i sis mesos de presó, multa de nou mesos amb quota diària de sis euros, inhabilitació especial per al desenvolupament d'activitats de construcció o promoció immobiliària pel temps de la condemna i inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu també durant el temps de la condemna.Els fets pels quals va ser condemnat van ser comesos el 1999, segons la sentència que recull Civio eldiarios.es . Durant aquesta època, va dur a terme cinc promocions d'habitatges a Tenerife mitjançant Archipiélago de Viviendas, SA. Durant el judici, només s'ha pogut demostrar que hi va haver estafa continuada en tres d'elles.Gràcies a l'indult, la condemna se substitueix per una altra de dos anys de presó, a condició que aboni les responsabilitats civils fixades en la sentència en el termini que determini l'Audiència Provincial i no torni a cometre delictes en el termini de quatre anys des de la publicació del reial decret.

