Els grups de CiU i ERC a l'Ajuntament de Barcelona aposten perquè el Parlament reguli el preu dels lloguers, com ve reclamant l'alcaldessa, Ada Colau, però amb matisos. Els republicans de la capital catalana faran "el possible" per aconseguir que la cambra catalana faci una llei que defineixi el concepte de lloguer abusiu, segons ha afirmat aquest dilluns el seu líder, Alfred Bosch, i CiU està "totalment d'acord" amb el fet que cal regular-ho, però reconeix que "cal veure si es pot aplicar" aquesta futura norma davant l'existència del lliure mercat, segons el regidor Jordi Martí. L'oposició en bloc i el PSC, que forma el govern municipal amb BComú, repassen les seves receptes després quehagi publicat un monogràfic especial sobre la bombolla dels lloguers "Ja ha explotat aquesta bombolla, a Barcelona ciutat especialment", constata Martí, el qual ha subratllat que ho ha fet justament després d'un any i mig de mandat d'Ada Colau. Des d'ERC, Bosch ha defensat que fa mesos que ja van alertar de la bombolla al ple, i ha exigit a Colau que assumeixi les seves responsabilitats per afrontar-la. "O ho resol, o es trobarà com l'alcaldessa que més gent ha expulsat de la ciutat de Barcelona", ha advertit.Els dos consideren que cal regular el preu dels lloguers. El regidor de CiU ha explicat que se senten "en línia" amb la intenció de regular el lloguer abusiu, però ha defensat que "no es podrà aplicar un topall universal" pels drets dels propietaris i l'existència del lliure mercat. Bosch ha promès que pugnaran perquè, malgrat que "és possible que ho tombin a l'Estat", el Parlament reguli el preu dels arrendaments. "A ERC de Barcelona estem disposats a ser molt actius a l'hora de trobar una regulació a l'espera de fer-ho sobiranament", ha destacat.Martí convida a fixar-se en el cas d'Alemanya, que disposa d'una llei federal que han començat a aplicar ajuntaments com el del Berlín. Els municipis alemanys poden fixar preus de referència per barris i, quan es firma un contracte d'arrendament, s'hi pot afegir una clàusula voluntària de, quan es renovi, s'haurà de fer amb una pujada del preu limitada. A la pràctica, la llei té diverses exempcions que la fan de "molt difícil" aplicació, ha destacat l'edil, si bé encara és aviat per veure'n els resultats perquè és recent.Qui també considera que cal marcar uns preus de referència del lloguer és el regidor de C's Santiago Alonso, si bé només de bones pràctiques. "El que no podem fer és dir-li a la propietat quin ha de ser el preu del seu pis", ha avisat, ja que "el mercat ha de ser lliure". Això sí, aquesta guia hauria de servir, segons ell, per contribuir a engreixar el parc públic de lloguer assequible i fer bonificacions d'impostos, com el de Béns Immobles (IBI), a aquells privats que promoguin nous pisos d'aquest parc i s'ajustin als preus de referència.Els grups municipals tenen diverses propostes per lluitar contra la bombolla més enllà de regular el lloguer abusiu, i moltes centrades a augmentar el parc públic. CiU ha presentat al·legacions sobre el Pla pel Dret a l'Habitatge 2016-25 i pel Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics (PEUAT) amb la idea que l'Ajuntament "solet no anirà enlloc", ha explicat Martí, el qual ha apostat pel diàleg amb les altres administracions i el sector privat per trobar solucions ja. "No podem esperar al 2025 a solucionar les coses", ha afirmat.Una de les mesures que CiU proposa per al pla de l'habitatge és accelerar que hi hagi més pisos de lloguer assequible amb la creació d'un operador mixt entre l'Ajuntament i els grans tenidors, de manera que els operadors privats aportin patrimoni i el consistori el gestioni i avali el pagament dels lloguers. Això permetria, segons Martí, posar a disposició dels barcelonins uns 5.000 immobles. Seria una via més ràpida que la promoció pública de pisos, ja que calcula que es tarda uns quatre anys entre que s'obté el sòl i es lliuren les claus.Per part d'ERC, Bosch també reclama multiplicar els habitatges socials i fer que els pisos privats també puguin resultar assequibles amb un increment de les ajudes al lloguer. A més, aposta per estudiar que resulti "molt car" que un pis serveixi per especular o allotjar turistes apujant-los els impostos, i acabar amb els apartaments turístics il·legals. El republicà critica que el govern de Colau només ha clausurat 71 dels 6.500 pisos turístics sense llicència.Alonso, de C's, veu voluntat d'acció en els plans d'habitatge de Colau, però valora que "es queden curts", i lamenta que per ara "no hi ha hagut unes polítiques d'habitatge realment serioses". Ciutadans reclama incrementar el parc d'habitatge amb lloguer assequible, ja que només suposa un 2% del total de pisos quan per llei hauria de ser el 15%, i considera que s'haurien de construir amb recursos públics i inversió privada.Des del PP, el portaveu adjunt, Javier Mulleras, ha afirmat que "la bombolla dels lloguers a Barcelona demostra el fracàs de la política d'habitatge d'Ada Colau". Segons el popular, la pujada dels lloguers és "generalitzada", i "estan arribant a augmentar un 30% en molts pisos". Davant d'això, Mulleras ha criticat que la política d'habitatge social és "inexistent" malgrat que l'alcaldessa va arribar al govern fent bandera de les polítiques socials, cosa que, a parer seu, "demostra que és una de les farses socials de Colau".Ha argumentat que el govern municipal de BComú i el PSC no ha lliurat cap clau d'un pis social començat a construir durant aquest mandat malgrat que ja fa més d'un any i mig que Colau és alcaldessa, que l'Ajuntament té 75 solars municipals buits destinats a construir habitatges de lloguer social i que el Patronat Municipal de l'Habitatge té uns 85 milions d'euros a la caixa per a aquesta finalitat sense que encara s'hagin utilitzat.En unes declaracions per escrit, la regidora de la CUP Maria Rovira considera que a Barcelona hi ha "un problema col·lectiu d'accés al dret a l'habitatge", i ho veu conseqüència del model de ciutat, el qual "ha anteposat els interessos de les grans empreses a les persones que vivim a la ciutat". En la seva opinió, "s'ha construït una ciutat aparador amb un model turístic que fa fora les persones dels seus barris, generant una bombolla que fa impossible quedar-se en molts dels barris de la ciutat".El socialista Daniel Mòdol, que és el regidor d'Arquitectura del govern de Colau, constata en una resposta per escrit que la gentrificació és "un dels principals reptes" de Barcelona, però avisa que les solucions no són immediates i que la resposta no es limita al consistori. "Cap administració sola, ni per descomptat la municipal, pot afrontar aquesta dinàmica ni construir, de la nit al dia, el parc d'habitatge públic de lloguer social que seria necessari", ha afirmat, i ha afegit que treballen pel foment del lloguer social i la construcció progressiva d'un parc d'habitatge públic, una resposta que considera que ha de ser metropolitana.

