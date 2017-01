L'ANC i Òmnium Cultural d'Osona han cridat a anar amb estelades a la Cavalcada dels Reis de Vic que TV3 emetrà en directe. En un comunicat , les entitats demanen fer el recorregut amb uns fanalets reivindicatius en què s'hi dibuixa la bandera independentista: "Petits i grans, rebem a ses majestats Melcior, Gaspar i Baltasar amb la llum del fanalet de l'estelada".Alhora, animen a omplir d'estelades les finestres i els balcons per on passaran els Reis aquest dijous a la tarda, així com a demanar-los que portin la República catalana.La cavalcada de Reis de Vic, que enguany arriba a la 74 edició, estarà formada per dotze carrosses i comptarà amb la participació de més de 800 persones per assolir prop d'un quilòmetre de seguici. Al llarg de la rua, hi haurà tres cavalls amb l'heràldica vigatana, el Cavaller de Corpus amb la bandera de la ciutat i dos heralds amb trompetes i dalmàtiques carmesí, color de goig.La desfilada començarà al passeig de la Generalitat i acabarà a la plaça Major de Vic, on es preveu que es concentrin unes 15.000 persones. La rebuda al balcó de l'Ajuntament anirà a càrrec de l'alcaldessa de Vic, Anna Erra i, tot seguit, el rei Melcior adreçarà unes paraules als ciutadans.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)