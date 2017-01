Els Mossos d'Esquadra continuen buscant l'autor dels trets que van causar la mort a un home de 32 anys de nacionalitat dominicana aquest diumenge a la nit a l'avinguda Meridiana de Barcelona , prop de l'avinguda Rio de Janeiro. De moment, la hipòtesi principal dels investigadors és que es tractaria d'una possible venjança per un crim similar que va tenir lloc el passat mes de novembre a l'Hospitalet de Llobregat, segons fonts policials.En aquella ocasió, la matinada del 28 de novembre, un home, de 36 anys i també dominicà, va ser trobat mort per arma de foc dins d'un vehicle aparcat al barri de La Florida, a l'avinguda Catalunya, just després de la intersecció amb el carrer Primavera.Els fets d'aquest passat diumenge van tenir lloc poc després de les nou de la nit, quan un desconegut va disparar una ràfega de trets contra les persones que es trobaven a l'interior d'un vehicle, causant la mort d'un dels ocupants. D'altra banda, un altre home d'uns 30 anys va resultar ferit crític i continua a la Unitat de Cures Intensius de trauma de l'Hospital de la Vall d'Hebron, segons han informat aquest matí fonts del centre hospitalari, mentre que una noia d'uns 22 anys va resultar ferida greu i va ser traslladada a l'Hospital de Sant Pau.El Julián, un veí de la zona, ha explicat aquest dilluns al matí que poc després de les nou va sentir una "ràfega" i després una dona que cridava "l'han matat, l'han matat". Segons ell, el bar d'on sortien algunes de les víctimes tanca molt tard, i algun cop hi ha baralles entre els clients ebris.Altres veïns de la zona expliquen que no van sentir els trets, però sí els crits d'una de les víctimes. Quan van veure el cotxe arrambat a la tanca de seguretat del carrer van pensar que es tractava d'un accident de trànsit. En arribar la policia científica van constatar que havia estat un crim.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)