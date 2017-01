Tot o res és el títol del nou concurs que TV3 estrenarà dilluns que ve, presentat per Ares Teixidó. El programa, produït per Triacom Audiovisual, omplirà el forat que deixa El gran dictat i s'emetrà cada vespre a partir de les 20.05, just abans del Telenotícies vespre, tal com es pot veure al vídeo publicat aquest dimarts per la cadena catalana.La nova aposta de la cadena és un concurs de preguntes i respostes que jugarà amb coneixements de cultura general. El programa enfrontarà cada dia un concursant, candidat a endur-se un gran premi, a tres aspirants que volen ocupar el seu lloc i a una pregunta final amb què haurà de jugar a tot o res.Ares Teixidó serà l'encarregada de formular les preguntes als concursants. Nascuda a Lleida fa 29 anys, té una llarga trajectòria com a col·laboradora, reportera i presentadora en diversos mitjans. Entre altres experiències televisives, ha presentat Cazamariposas a Telecinco i ha participat en diverses edicions de Gran Hermano, col·laborant en els debats i fent de concursant en la versió VIP. La seva última experiència ha estat a Antena 3, com a copresentadora del programa El amor está en el aire amb Juan y Medio.Actualment és una de les cares catalanes més seguides a les xarxes socials amb més de 100.000 seguidors a Instagram i 73.000 a Twitter. "Com a bona lleidatana, es declara una apassionada dels cargols i és capaç de menjar-ne a qualsevol hora. Li agrada cantar, divertir-se amb la família i els amics, gaudir dels seus tres nebots", explica una nota de TV3.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)