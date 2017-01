Michael Cimino i Gene Wilder són dues figures clau de la cinematografia nord-americana recent, dipositaris d'un llegat fílmic que serà homenatjat a la Filmoteca de Catalunya en aquesta arrencada d'any després de la seva mort, ambdós aquest darrer 2016. De l'1 i fins al 13 de gener, les millors obres del cineasta i del còmic es podran veure en una programació que consta de cinc films (quatre del primer i un del segon).Les projeccions dedicades a Cimino inclouen Heaven's door (La puerta del cielo, 1980) Year of the Dragon (Manhattan sud, 1985) i Thunderbolt and Lightfoot (Un botín de 500.000 dólares, 1974). També es podrà gaudir d'una obra referencial, The deer hunter (El cazador, 1978), un dels primers films que aborden els fantasmes de la guerra del Vietnam des d’una perspectiva gens autocomplaent, molt similar a la visió que mostrava Apocalypse Now i que també es va estendre en films posteriors com Platoon o Full Metal Jacket (La jaqueta metàl·lica).A banda de la inspiració en la mà realitzadora i en un guió esplèndid, El cazador també compta amb un elenc d'actors en estat de gràcia, amb un duet protagonista format per Robert de Niro i Meryl Streep. El film va confirmar que Cimino podia ser un cineasta molt complet, capaç de signar un gran èxit de taquilla i de crítica, dos factors que van rebre la rúbrica amb els premis Oscar aconseguits en les categories de millor film, director, actor secundari (Christopher Walken), muntatge i so.Gene Wilder és l'altre nom propi d'aquesta entrada d'any a l'espai fílmic del Raval barceloní. Actor, director i guionista va ser una figura clau de la comèdia americana, internacionalment conegut pels seus papers als films de Mel Brooks, especialment amb The Young Frankenstein (El jovencito Frankenstein, 1974). Aquella pel·lícula va esdevenir una fita del subgènere de la paròdia cinematogràfica, amb guió del propi Wilder, amb una fotografia en blanc i negre i amb una iconografia que remet al clàssic de terror de la Universal dirigit per James Whale.

