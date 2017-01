Un agent de la Guàrdia Civil, en una imatge d'arxiu. Foto: Guàrdia Civil

La Guàrdia Civil ha detectat i rescatat dos migrants de Guinea Conakry que intentaven entrar a l'Estat amagats en el doble fons d'un cotxe robat el 2015 a Barcelona. Dos agents de la duana terrestre de la frontera de Ceuta han localitzat les dues persones, -una dona de 24 anys i un home de 20-, amagats sota el tauler de control del turisme.El vehicle era conduït per un jove de nacionalitat marroquina i resident a Madrid de 20 anys. Els agents creuen que el noi es dedicava a transportar de manera irregular immigrants d'una banda a l'altra de la frontera amb aquest cotxe sostret il·legalment, un Volkswagen Golf.El conductor ha estat detingut i acusat d'un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers. El jove utilitzava plaques de matrícula falses per no ser detectat. De la seva banda, les persones rescatades han estat ateses pels serveis d'emergència, perquè feia hores que viatjaven amagades i sense espai per a moure's, però es troben en bon estat de salut.

