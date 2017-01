Mentre cada dia falta menys per gaudir de la segona part de Blade Runner , el mite del film dirigit per Ridley Scott i protagonitzat per Harrison Ford segueix viu i en contínua expansió. En aquest sentit, l'enginyer de programari Quentin Lengele ha creat l'eina ideal per sentir-se integrat del tot a la vida de Rick Deckard.El projecte és tota una fita per a fans del film: es diu Blade Runner 9732 i recrea l'apartament del personatge interpretat per Ford a través de realitat virtual, utilitzant Unity Engine. Lengele ha trigat anys a recrear un apartament que té tots els detalls a escala, i on, fins i tot, podem gaudir de la mateixa vista exterior de Los Angeles o de les mateixes revistes que acumula l'inoblidable agent Rick.

