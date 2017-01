Façana de l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron. Foto: Adrià Costa

Quatre hospitals de Barcelona són líders a l'estat espanyol en cinc de les deu especialitats mèdiques més importants. Així, el Vall d'Hebron, el Clínic, el centre mèdic Teknon i el Quirón-Dexeus, aquests dos últims privats, són els millor valorats en oncologia, cardiologia, neurologia, traumatologia i pneumologia. El Sant Joan de Déu és tercer en Pediatria, i no hi ha cap centre català entre els tres millors en psiquiatria, segons l'Índex d'Excel·lència Hospitalària (IEH) del 2016 que elabora des de fa dos anys l'Institut de Coordenades de Governança i Economia Aplicada.Pel que fa a l'especialitat d'oncologia, el Vall d'Hebron lidera la llista, pujant dos llocs respecte l'any anterior, i seguit de dos centres madrilenys. Aquest centre també és el més valorat en cardiologia, com el 2015, seguit de l'hospital La Fe de València i el San Carlos de Madrid.En ginecologia, els més valorats són la Fundación Jiménez Díaz i La Paz, tos dos de Madrid, i en tercer lloc hi ha l'Hospital Quirón-Dexeus, de Barcelona. Pel que fa a l'especialitat de neurologia el més valorat és el Centre Mèdic Teknon de Barcelona seguit del Vall d'Hebron. En traumatologia, Quirón-Dexeus també aconsegueix la primera posició, seguit de dos centres de Madrid i València.En pediatria, el rànquing l'encapçalen La Paz i l'Hospital Niño Jesús, tots dos de Madrid, i en tercera posició se situa el Sant Joan de Déu de Barcelona.L'Hospital Clínic de Barcelona és segon en l'especialitat de reumatologia i líder en pneumologia, seguit del Vall d'Hebron, i també el segon més valorat en dermatologia. En psiquiatria no hi ha cap centre català entre els tres millors.Aquests quatre hospitals barcelonins apareixen entre els deu millors de l'estat espanyol en el rànquing general. La resta són cinc centres de Madrid i un de Sevilla. Així, el Clínic és el segon més valorat de l'estat, amb 0,995 punts, el primer públic, després de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, amb 0,996, i escala una posició respecte el 2015. Els altres tres centres barcelonins del top-deu són l'Hospital Quirón, quart classificat, el Vall d'Hebron, vuitè, i el Teknon, novè, amb 0,969 punts. El cinquè millor centre català és l'Hospital de Bellvitge, amb 0,959 punts.L'IEH, basat en 1.450 entrevistes telefòniques a professionals sanitaris, entén l'excel·lència hospitalària com la suma de qualitat assistencial, servei hospitalari, benestar i satisfacció del pacient, capacitat innovadora, atenció personalitzada i eficiència de recursos.

