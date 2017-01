Dos agents de la Policia Local de Torredembarra, en una imatge d'arxiu. Foto: Cedida

La Policia Local de Torredembarra va detenir divendres dos homes que amenaçaven els vianants amb ganivets de grans dimensions. La primera detenció es va registrar al migdia a l'avinguda President Companys, El passat divendres 30 de desembre, cap a les 14 h, a l'avinguda del President Companys, després que dues persones alertessin a la policia que un home els havia amenaçat amb un ganivet i una pistola.Els agents es van adreçar al lloc dels fets i van trobar els veïns afectats, que van poder identificar la persona que els havia amenaçat. Els agents van procedir a decomissar el ganivet i una pistola simulada a l'agressor, al qual van detenir per un delicte d'amenaces.El mateix divendres a la tarda, la Policia Local també va detenir un altre home per uns fets similars. En aquest cas, increpava els vianants del carrer Lleida del municipi amb un ganivet. Els agents van ser alertats que en un dels establiments d'aquest carrer hi havia una persona que portava un ganivet a la mà i anava amenaçant la gent pel carrer. La policia va identificar ràpidament l'individu a l'interior d'un dels bars de la zona i el va detenir després de confiscar-li l'arma.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)